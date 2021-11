La política nunca ha generado tantos titulares, por decirlo de una manera suave, llamativos como sucede ahora. La mayoría de las veces solo se queda en esos llamativos anuncios que después no tienen contenido alguno. Quizás sea debido a la falta de políticas concretas que sirvan para elevar el nivel de vida de los ciudadanos. Cuando un gobierno está falto de buena gestión, se dedica a lanzar titulares para intentar salvar su imagen. Pero siempre hay algo más que llama la atención. Escuchaba las noticias de la mañana y me llamó poderosamente la atención un titular de la concejala del Ayuntamiento gaditano de Urbanismo que, la verdad, no sabía si había escuchado mal. Pero no, luego lo pude comprobar, era cierto. Lanzaba, la citada concejala, un titular llamativo y sorprendente sobre unas jornadas que se iban a celebrar en Cádiz. Eran unas conferencias sobre el Urbanismo Feminista. Decía que era un urbanismo para todas y todos. Quiere una ciudad más amable, un urbanismo inclusivo para todo el mundo. Pretende crear una ciudad sin barreras, que se utilicen los servicios públicos, que se genere el cuidado de los vecinos, ciudades iluminadas, que fomenten el cuidado de ayudas mutuas. Una ciudad feminista que cuente con equipamientos públicos, con comercios, con transportes, una ciudad para todas las edades, todos los géneros, todos los orígenes. Dicen que ahora las ciudades están diseñadas de una forma masculina sin ningún tipo de carga familiar ni discapacidad.

¿Quién o quiénes no quieren una ciudad como esta? Desde hace años los ayuntamientos viene diseñando una ciudades como estas. Es la ambición de todos los gobiernos municipales, ciudades con servicios públicos, ciudades limpias, iluminadas, cómodas, sin coches, Unas ciudades ganadas para el ciudadano, se decía antes, cuando no se buscaba el titular llamativo. Ahora se está buscando el modelo de ciudad sostenible, ecológica, que ofrece calidad de vida a sus habitantes sin poner en riesgo los recursos. Este es uno de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Por consiguiente, todos queremos vivir en estas ciudades. Los objetivos no tienen discusión, lo discutible es el titular con el que se quiere conseguir una ciudad mas habitable y sostenible. ¿por qué lo de ciudad feminista? ¿Es que a los demás no nos gusta habitar en una ciudad como estas? O a lo mejor la citada concejala pretende compartimentar la ciudad según el género. Hay cosas que en vez de unir lo que consiguen es separar. Las ciudades deben ser sostenibles, cómodas y amables tanto para mujeres como para hombres y para toda la diversidad. Somos todos iguales y ahora no se puede pretender hacer distinciones sexistas para el lado contrario porque entonces volveremos a la discriminación de un género para favorecer a otros. Las ciudades deben ser habitables para todos, sin distinción de géneros, ni religión ni razas. Todos somos iguales y esos titulares llamativos solo sirven para confundir.