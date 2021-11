El desprestigio del Constitucional

La Constitución Española en su título IX configura al Tribunal Constitucional como uno de los órganos constitucionales, al que específicamente se le confía la defensa de la Norma Fundamental en su dimensión jurídica y por métodos jurisdiccionales. En el articulo 159 de la Constitución punto 3, dice que la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con todo mandato representativo; y entre otros dice que en el desempeño de funciones directivas en un partido o sindicato y con el empleo al servicio de los mismos. En definitiva, este artículo deja claro el concepto de la independencia judicial que hay que tener para poder formar parte de este alto Tribunal. La norma deja claro el sentido de independencia que deben poseer los miembros de un Tribunal que debe ser exquisito en su cumplimiento y que para ser respetado por los ciudadanos debe empezar por tener el respeto de ellos mismos. Un Estado que se precie debe de preservar la inmunidad de todas sus instituciones, no solo la política, sino también y principalmente las instituciones que emanan de la Constitución. Y esto no se está produciendo en nuestro país.

La renovación del Tribunal Constitucional está provocando la pérdida de prestigio del grupo jurídico más importante del país. Ya llevamos tiempo sufriendo la vergüenza de la imposibilidad de que los políticos cumplan con su obligación, como marca la Ley, de renovar las instituciones que tienen que velar por el buen funcionamiento del país. Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, entre otros. Pues bien estamos sufriendo la vergüenza, como país, de ver algunos de los nombres que han salido para formar parte de este tribunal. Un Tribunal Constitucional que ha perdido el respeto de los ciudadanos y lo que es más asombroso: se le ha faltado el respeto por parte de los partidos políticos. Uno gobernando y otro con aspiraciones de hacerlo. Impresentable que el Partido Popular, con un presidente mediocre al frente, en el nombre de la independencia judicial presente a una persona que ha tenido negocios, profesor, con ellos a través de su fundación y que incumplió el Estatuto del Congreso, como publican los medios. Esta es la mentira de independencia que busca el Partido Popular.

Pero también el PSOE tiene culpa por aceptar un acuerdo que solamente va a traer el desprestigio a un Tribunal que necesita ser respetado por todos los españoles, por los políticos también. Cuesta trabajo entender que el Congreso, representante de la voz y el sentir de los ciudadanos, vote a favor de este circo por una increíble responsabilidad en el nombre de no se qué política. La responsabilidad se debe de tener con los ciudadanos y con la decencia de no votar en contra de los propios principios personales. No es decente, no, que un país se tome a burla el principio de independencia y honestidad del principal Tribunal del país.