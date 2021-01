El alma de los partidos políticos

El término alma, según el diccionario, se refiere a una entidad inmaterial. Se le atribuye la capacidad se sentir y pensar. No es una realidad sensible. Decía el diario El País, en una pasada editorial, que el partido Republicano de los Estados Unidos había perdido su alma con el gobierno de Trump. Esta reflexión te acerca a preguntarnos si los partidos políticos españoles tienen alma. Y si la tienen, ¿es la misma que tenían? ¿Cambian los partidos de alma dependiendo de los intereses electorales? ¿O la realidad actual de la política española y de los nuevos dirigentes ha provocado la perdida de alma de los partidos?. Algo hay de esto.

Yo creo que el alma de los partidos venía dada por la lealtad a la ideología que definían sus siglas. Los partidos eran organizaciones fuertemente organizadas, ideologizadas, con historias a sus espaldas y con una gran cohesión interna. Sus propuestas eran sabiamente conocidas sin necesidad de publicitarlas. Eran derechas e izquierdas, respetables ambas, pero con diferentes compromisos con la sociedad. Hoy cuesta mucho trabajo reconocer a algunos partidos y más a la política. La globalización y las nuevas tecnologías han provocado el vaciamiento de los partidos políticos, con listas de afiliados, pero al margen de su política. Hoy solo pertenecen al partido su larga nómina de cargos apiñados en torno a la defensa de sus propios intereses que a veces, demasiadas, se venden al mejor postor. Y esto ha provocado que los partidos políticos hayan perdido, o quizás hayan vendido, su alma.

Los intereses globales de los ciudadanos han dejado paso a los intereses particulares. Ya no queda ideologías, no hay visión de futuro, todo va en función de las próximas elecciones. Esto lo estamos comprobando en España y por supuesto aquí mismo, en nuestra Andalucía. El PSOE desde que perdió las elecciones, aunque las ganó, cabalga sin recuperar el pulso. Hay que reconocer que el PSOE-A llevaba tiempo alejándose de Andalucía. Acostumbrado como estaba a gobernar, ahora no sabe hacer oposición. Además se haya inmerso en un proceso interno, quizás demasiado público, de renovación (de nuevo otra renovación) que le impide centrarse en las necesidades que tiene nuestra comunidad. Quizás es que además del poder también se ha perdido el alma del partido y esto ya no es lo mismo. Andalucía, donde hay dirigentes como su vicepresidente que no tiene alma política, necesita en estos momentos un partido socialista fuerte. Andalucía necesita tener oposición. ¿ Es necesario renovar? ¿Hay candidato alternativo? Las sillas empiezan a moverse y hay dirigentes que ya están vendiendo su alma. Quizás lo que hay que renovar es el mensaje, recuperar el alma. Ya no vale centrar el guion en la defensa de lo público, hace falta otro mensaje.

Me preguntaba hace unos días leyendo un artículo sobre el Corredor del Mediterráneo que quién defiende a Andalucía. La pandemia está ocupando toda la política del momento. Pero hay otras políticas que siguen funcionando y en Madrid hace falta una voz fuerte que defienda los intereses andaluces. Ahora con las elecciones catalanas aún más. Por eso yo creo que el PSOE debe recuperar su anterior mensaje, debe "volver a Andalucía".