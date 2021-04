Airbus es de la Bahía

Se ha ganado una prórroga. Nadie puede afirmar que la planta de Airbus tenga asegurada su continuidad en Puerto Real. Las administraciones echan balones fuera. La Junta de Andalucía, cuyo presidente afirmaba de una manera irresponsable en Cádiz que la planta estaba prácticamente cerrada, se suma ahora a la reivindicación coral de que todavía hay futuro. El Gobierno central responde que se hace todo lo posible por mantener la planta en pie. Pero todo esto nos suena, aquí en Cádiz, a cantos de sirena ya escuchado.

La situación exige otras medidas que asegure que una vez más, en Cádiz, en la Bahía, no se cierre una empresa de alta tecnología. Yo creo que de nuevo se ha llegado tarde. Está muy bien la solidaridad demostrada por administraciones y ayuntamientos de la Bahía, que han conseguido una bonita foto, pero era una situación que ya se venía anunciando desde mucho antes. ¿Porqué no se ha actuado antes? ¿ A qué acuerdo han llegado, si han llegado a alguno? Y a partir de ahora, qué. La situación no está resuelta, hay un tiempo muerto a la espera de una decisión final. De por medio parece que hay una negociación, me figuro que con los sindicatos. Y me ha llamado la atención escuchar, en entrevistas con miembros del comité, sobre estos futuros acuerdos que no hablan para nada del mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Espero y deseo que no se acepten fácilmente prejubilaciones a la carta, una práctica fácilmente aceptada por este rincón geográfico, que signifique la reducción de plantilla y por consiguiente la pérdida de puestos de trabajo que hipoteque el futuro de los jóvenes gaditanos.

Pero hay una imagen muy positiva que deja la foto de administraciones y ayuntamientos en Puerto Real. Y es que deja una mirada larga que alcanza más allá de una localidad, Puerto Real en este caso. El caso de Airbus no solo afecta a Puerto Real, es un problema de toda la Bahía porque allí hay trabajadores de todo el entorno. Pero igual pasa con los astilleros. Y sobre todo sucede lo mismo con el insufrible paro que existe en Cádiz, sobre todo en la Bahía. Airbus debería ser el ejemplo de que o toda la Bahía marcha unida en un solo objetivo, o esto nunca lo vamos a arreglar. Los políticos deben tener una mirada política larga, más allá de su entorno local. Ya que la Mancomunidad no sirve desde su fundación, los alcaldes de la Bahía, dejando fuera el color del partido, deberían unir fuerzas para, de una vez, acabar con la lacra del paro. En esa foto del pueblo vecino se hecha en falta a los parlamentarios, diputados y senadores provinciales del color político que sea, pero si no están en los problemas graves de su circunscripción para qué los queremos. Por consiguiente, o todo Cádiz político se sienta con la única misión de sacar a la provincia de la cola del país (ahora que se habla de reconversión) o seguiremos con un futuro y presente muy negro.