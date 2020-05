La tormenta perfecta

Bueno, pues ya parece que se está viendo un poco de luz al final de este túnel, que nos tiene enclaustrado desde hace ya varios meses. El gobierno ha anunciado la desescalada. En toda crisis se nos queda clavados algunos adjetivos que nunca se nos olvidarán, prima de riesgo, desescalada... Como nos tiene acostumbrados ya en esta crisis, rueda de prensa larguísima, sin haber tenido antes la deferencia con las partes mas implicadas, o sea, empresarios, oposición, comunidades. Pero no ha acertado en su política de información. Claro, después vienen las criticas y la bronca.

Es verdad que nuestro país lleva en sus genes la bronca política, la deslealtad política y la inquina política, pero también es cierto que el presidente Sánchez no ha sabido en todo este tiempo ganarse la simpatía de la población. No hay empatía entre el presidente y los ciudadanos. Ha desaprovechado políticamente la oportunidad de atraerse a gran parte de la oposición. Pero dicho esto también es verdad que, haga lo que haga, la oposición estará enfrentada. Todos los presidentes europeos han ganado en popularidad y en estima pero, también es verdad, que ninguno tiene una oposición tan irresponsable como la que tiene el presidente Sánchez.

Críticas por el confinamiento y críticas por la desescalada. Esto pasa como con el fútbol, todos tienen una alineación distinta para con su equipo, pero el que sabe y tiene la responsabilidad de hacerla es el entrenador. Pues en política sucede lo mismo... Hemos descubierto que todos los españoles sabemos de epidemiología, de virología, de salud pública. Pero es un equipo el que toma las decisiones. Y nos llega la otra pandemia, la económica.

España sale en la cola de esta partida. Y nos tememos mucho, que tampoco contaremos con el juego limpio de los protagonistas. A pesar de que los ciudadanos en todas las encuestas apostamos por un pacto, por un acuerdo, por llamémosle lo que sea, pero queremos soluciones positivas para salir pronto de esta crisis. Ya han empezado los servicios sociales a dar la alarma. Están a tope. Y lo que se nos viene encima.

Y nuestra ciudad no se queda muy alejada de estos parámetros. El gobierno por un lado y la oposición por otro. Ha bastado que la alcaldesa proponga que buscará un acuerdo con toda la oposición para sacar la ciudad adelante con el menor coste posible de desempleo y de cierre de empresas, para que la oposición se le tire al cuello calificando, esta propuesta, de marketing político y lo demás.

La oposición acusa al ejecutivo de no haberle consultado ninguna medida de las que ha tomado, no sé si es así, pero si lo es, muy mal hecho. Pero hay que dejarse de juegos y adivinanzas y proponer soluciones. No basta con decir, como Casado, bajar impuestos y pedir buena sanidad y buenos servicios públicos. Hay que hacer propuestas con el dinero encima de la mesa. Cómo, cuánto y de dónde sacamos las ayudas.

Y si hace falta, los proyectos de obras se quedan para mejor ocasión. San Fernando tiene una economía empresarial con respiración asistida y entre todos, políticos, empresarios y comerciantes tienen que meterle oxigeno y sacar la ciudad adelante. Pero por ahora, ya tenemos la tormenta perfecta. Salud.