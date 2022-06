No somos tontos

Entiendo que nadie es ni más ni mejor que nadie en cualquier faceta de la vida. Todo lo que pueda conseguir una mujer o un hombre a través de su esfuerzo personal, lo puede conseguir también cualquier otro u otra. Los políticos te quieren convencer de lo contrario para dañar al oponente. Así nos va, a veces. Estos días tan grises e insulsos que llevamos al hilo de la futura gobernanza de nuestra Comunidad Autónoma, gobernanza para la que precisamente hoy domingo nos han convocado ante las urnas con el fin de dirimirla, personajes que por lo visto y oído piensan que los andaluces o somos tontos o vamos camino de ello. Porque convocar unas elecciones en el puente del Corpus, festividad religiosa muy arraigada en nuestra tierra, es decirnos a gritos que nos vayamos en romería a la playa con nuestras tortillas de patatas y nuestros pimientos fritos, con nuestras neveras y con nuestras sombrillas, invitándonos sutilmente a pasar de papeletas, de votaciones y de esas zarandajas tan molestas para algunos y algunas. La batalla por la desmovilización del electorado en este caso de las izquierdas se sirvió en plato frío desde el mismo momento en que se convocaron las elecciones. Estrategia que se le puede volver en contra a ese señor que esconde sus siglas detrás de los carteles como si se avergonzara de ellas, porque sabe que si la gente de izquierda acude en masa a votar no gana la derecha ni con los advenedizos que de un tiempo a esta parte se disfrazan de caballistas, o de rancias folclóricas de las que se ponían encima de las televisiones de antes. En Andalucía no estamos para bromas de mal gusto. Sabemos que con las políticas de izquierda se consolidará la tan maltratada sanidad pública, las pensiones públicas y la educación pública. A ninguno se nos escapan los hechos contrastados y las intenciones privatizadoras neoliberales que de estos tres logros fundamentales de la sociedad del bienestar nos quieren hurtar de un plumazo con la ayuda de la ultraderecha. No podemos dejar pasar la oportunidad que hoy tenemos con nuestro voto en la mano de gritar alto y fuerte que no somos tontos.