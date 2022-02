Parece claro que el proyecto del parque eólico marino en la Bahía no gusta a nadie, salvo a quien lo haya propuesto. Lo lógico, después del unánime rechazo que ya se está manifestando públicamente, es que el viento del que buscaba beneficiarse se dé la vuelta y mande el proyecto a establecerse en otros mares. No parece, en este caso, que Cádiz y su Bahía vayan a perder una oportunidad única de esas que no se pueden dejar escapar. Peor, mucho peor sin duda, es que se vaya a tomar viento el proyecto que quería devolver a la capital la Facultad de Educación. Primero, por el edificio de Valcárcel, una espléndida construcción sobre la que el tiempo no juega más que en su contra. Y segundo, porque para Cádiz puede resultar vital recuperar un pulso universitario que no debió perder. Una ciudad universitaria es una ciudad joven, culta y cultural, atractiva para vivir ocupando casas vacías y que, en definitiva, no depende solo del péndulo turístico.