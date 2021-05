A por todas

Aunque ya estamos fuera de época de carnavales el domingo pasado Álvaro Cervera y los suyos se disfrazaron de Reyes Católicos para conquistar Granada. Y la verdad es que el disfraz fue tan perfecto que lograron engañar a Diego Martínez y a sus futbolistas. Tremenda victoria en el campo de un equipo muy complicado, que venía de ganar nada más y nada menos que al Barcelona en el Camp Nou. Lo de Álvaro Cervera con este equipo está alcanzando tintes épicos. No puede haber mayor fe lo que uno hace que la que transmite el entrenador cadista, y los resultados saltan a la vista. Hasta en los peores momentos de la temporada (que han sido pocos) Cervera se ha mostrado convencido de que la única manera de que el Cádiz se salvara es jugando de esta manera. Dicho y hecho. Y además, nos han sobrado (virtualmente a día de hoy) cuatro jornadas para cumplir el objetivo.

La salvación matemática podría conseguirse hoy y es para estar más que orgulloso de este equipo y este entrenador y del trabajo que han realizado a lo largo de la temporada. Y es que, si tomamos como referencia precisamente a nuestro rival de la semana pasada, a nadie escapa que el Granada ha hecho una campaña de auténtica categoría, peleando por estar en los puestos europeos y sorprendiendo a propios y extraños. Pues bien, el Cádiz de Cervera está solamente a cinco puntos del Granada en la tabla, y eso es porque el Cádiz ha hecho otro auténtico temporadón, aunque que les parezca menos brillante a aquellos a los que le gusta el Tiki Taka y el juego bonito. El Cádiz ha jugado a lo que sabía que tenía que jugar y los resultados le han dado la razón.

Y se acabó. A Cervera habría que ponerle un monumento a la entrada de Tribuna y con esta campaña (y también con las anteriores) se ha ganado el crédito suficiente para dejarlo trabajar aunque no acompañen los resultados en momentos puntuales. Solo hay que traerle los jugadores que quiere para su estilo y el resto vendrá por añadidura. Llegados a este punto no cabe sino felicitar de corazón al técnico y a todos los jugadores por esta temporada de ensueño, a la que solo le ha faltado la guinda de poder ver las gradas de Carranza llenas de aficionados. Pero como el fútbol a veces es justo, si dios quiere, la temporada que viene podremos disfrutar de un Carranza lleno y de fútbol en Primera.

Y me parece muy acertada la reflexión de Cervera para estos partidos que quedan. El Cádiz se merece acabar la temporada en todo lo alto, y no dejarse ir como sucedió el año pasado tras el ascenso. En primer lugar porque el equipo se lo merece. Y en segundo lugar, porque si estuviéramos en el pellejo de alguno de los equipos que todavía están luchando por salvarse no nos gustaría que alguno de ellos, con la carta de salvación bajo el brazo, nos fastidiara la vida a nosotros por haber bajado los brazos. Queda liga, primero para salvarse matemáticamente y segundo para demostrar que este equipo tiene orgullo y casta hasta el final. Que no se diga. Vamos a por todas.