No tires colillas...

Por las mañanas a los primeros que veo son los barrenderos que, limpia que limpia, rastrean las calles recogiendo lo que nosotros indolentemente tiramos cuando nos da la gana. Yo les doy los buenos días y les pregunto que si ganan un euro por cada colilla y uno me comenta… "me basta un céntimo por colilla y me ponía rico". Y es que no terminamos por comprender que la calle es como nuestra misma casa y que la carretera lo es también y cuando nos da la gana tiramos de todo. No sé si lo he contado antes, pero no importa. Me comentaba una amigo que viajó a Japón que le había llamado la atención que en sus ciudades no había papeleras por las calles y que todo quisque se guardaba en el bolsillo lo que fuera para no tirarlo a la calle, Y de respuesta él cogió la costumbre de no tirar ni el palillo del fosforo con que encendía el cigarro, que ya apagado, lo metía en la cerillera.

Nuestros políticos para concienciar a los ciudadanos han decidido llamar la atención, cambiando el nombre del Ministerio de Medio Ambiente por el más que cursi Ministerio de Transición Ecológica. Lo malo es que ha cundido y otros también han cambiado el suyo. Y así el de Asuntos Exteriores se llama ahora el de "Los GUiris" El de Agricultura el de "Los Nabos" El de Industria "El de las tuercas y los tornillos". El de Hacienda y función pública "Transición de bolsillos y cogida de teléfono" Y así sucesivamente.

Aunque sí tenemos que darnos cuenta de que ¡ya está bien! Que hemos de ser civilizados y dejar de ser marranos. Ir en el coche y por las buenas tirar por la ventanilla lo que sea, es cosa muy corriente. Sobre todo colillas que pueden originar un incendio. Las cunetas están llenas de plásticos, botellas y otros desechos. Y hablando de ecología….no tener charcos o sumideros en las salidas de las fosas sépticas que son auténticos criaderos de mosquitos, que como se sabe son propagadores de varias enfermedades. Y a propósito, quienes tenemos en casa un aljibe que se rellena con el agua de lluvias, es conveniente verter sobre el agua un litro más o menos de aceite comestible. Así las posibles larvas de mosquitos "se ahogan". Y el agua no sufre nada., solo al sacarla una como nata del aceite que sobrenada y se decanta.

P/D Perdóneme querido lector que hoy me autoproclame divulgador del Medio Ambiente. Pero es cosa que nos interesa a todos. Yo no sé si en el exoplaneta Kepler 16 B que orbita dos estrellas enanas rojas y posible tener vida, puede haber logrado una Ecología perfecta. A lo mejor y nos enseñarían como lo han conseguido sus hipotéticos habitantes.