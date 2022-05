El tipejo del cartel

Que conste que me la repampinfla la fiesta hortera y ordinaria que tiene secuestrada mi ciudad durante 12 meses al año, pero hay cosas que ya la hacen a una santiguarse. Vale que del gusto chabacano de estos chiripitifláuticos amancebados poco se pueda esperar, pero anunciar una fiesta que, se supone (jeje, qué risas Milagros), es de Interés Turístico Internacional con un mamarracho de cartel es para imponer una penitencia dura. A ver, criaturitas, ¿no se supone que la fiesta del beodo de Don Carnal es arte? Pues plasmarlo con una pintura, y no con el tipejo ese en albornoz en medio de la playa ordinaria esa donde mezcláis vuestros efluvios. Ja. Y os estrañáis de que le hayan quitado la Bandera Azul a La Caleta. ¿Pero cómo no se le van a quitar después de salir paisajísticamente hablando en el cartel de la fiesta de la chusma? Ha sido anunciar el Carnaval, y zasca, se acabó la Bandera Azul. Bien hecho. Claro que una movió sus hilos, que si no capaces son de darle la Q de Calidad y no sé cuántas pamplinas más. Q de quasibobos, les daba yo.

Lo que más gracia me ha hecho es que otros pseudo pintores han salido rápidamente a la palestra a reclamar la gloria con otros carteles igual de horteras. Sin entender que los únicos cuadros que deberían adornar nuestras calles son los firmados por Zurbarán, en tonos grises y marrones, con sombras y recogimiento. Pero nada, no os dais cuenta, mentecatos. Seguís a lo vuestro y esta ciudad se hunde. Espero al menos que la pecadora que imitó a la madre del alcalde, para mayor gloria suya, coja vacaciones en junio.