Ese tiempo perdido

La mili es como la feria. Cada uno la cuenta según le fue. Para mí es como un espacio en blanco. Un espacio largo, de año y medio, del que no recuerdo nada destacable, así que podríamos decir que fue un tiempo perdido. Casi lo que va a durar esta pandemia, seguro. Entonces, la mayoría de los que éramos llamados ‘mozos’ en el lenguaje oficial militar estábamos deseando librarnos o que alguien con influencia pudiera alejar de nosotros ese cáliz incomprensible. Si éramos de San Fernando, lo normal es que tuviéramos algún, o muchos, conocidos o familiares que podrían hacernos pasar el trago lo más livianamente posible. No tenía todo aquello apariencia de servicio a la patria, como quería la propaganda oficial o se recitaba cada día en el cuartel.

El truco empezaba en matricularse antes en Marina, para que cuando te tocara te llamaran para ese cuerpo tan implicado con la Isla y no para otro menos manejable. Y luego, ya todo dependía de tus contactos o de tu habilidad para moverte por el escurridizo terreno de las influencias. Si eras bueno en eso, te asegurabas no salir de aquí al acabar el periodo de instrucción, si eras muy bueno te caía un destino en el que casi no aparecías y el periodo de instrucción era mucho más soportable.

Yo resulté mediano o más bien malo, y me tocaron 40 días en la ETEA de Vigo y luego el resto en el CECOM de Capitanía. Bueno, lo soporté bien, no fue ni una tragedia ni un periodo memorable del que sacara un montón de amigos, aunque pude presumir de saberme el alfabeto OTAN y me divertía enviando mensajes confidenciales por teletipo o recitándolos como una cantinela ante la emisora de radio: “Sierra Tango Uno, Sierra Tango Uno…”. ¡Ah! también me quedó el argumento para lanzar la broma de que yo sí me había hecho un hombre, y no como los jóvenes de ahora…

No sé si servíamos a la patria, pero no había nada edificante en aquel brigada que gustaba de hacer bromas dando cates bastante fuertes a los reclutas, ni en aquellos aprendices de mando imberbes que cerraban la puerta de la sala de televisión un minuto antes de la hora para sorprender a los que apuraban el reloj, y castigarlos con una mañana de limpieza con ellos encima dando órdenes innecesarias.

Recuerdo que Sánchez Ferlosio, el Premio Cervantes más extraño, defendía la mili obligatoria ante el ejército profesional, porque lo entendía como un ejercicio más de ciudadanía y contra una concepción mercenaria. Es un buen argumento, pero mi experiencia no concuerda con esa visión ideal. El país no ha sufrido nada con su supresión, y muchos jóvenes se vieron liberados de ese dudoso ‘servicio’.