Al Cádiz no paran de lloverle bolas extras, como si hubiera un ente divino por ahí arriba que se negara a que descendamos esta temporada. El pasado domingo, la enésima muestra de ello. Con el 0-2, y con el Celta a 6 puntos más la diferencia de goles a favor, reconozco que apagué el televisor y les di carta blanca a mis hijos para que pusieran lo que quisieran. ¡Hombre de poca fe! debió pensar esa divinidad vestida de amarillo que me aconsejó que no me durmiera en el butacón y le pegara un ojo de vez en cuando al móvil para ver como iba el partido. Y así, entre cabezada y cabezada, llegó el 2-1 de Juanmi y, ya para rematar la faena y dejarme sin sueño, el golazo de Darwin Machís que nos mantiene vivo. Pero, ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta del millón. Lo del domingo fue una victoria, no matemática pero sí moral y habrá que ver si el equipo es capaz de meterse en la cabeza que puede ganar partidos, condición sine qua non para salvarnos. Espero que no sea demasiado tarde, porque hoy jugamos en Vallecas, pero a la hora de escribir estas líneas aún no sé el resultado del Celta ante el Almería.

Así que ganar en Vallecas (porque no cabe otra) puede resultar otra bocanada de oxígeno para mantener la distancia con los gallegos o para recortarla y coger aire a fondo. Sobre todo, porque si no le ganamos al Rayo, que junto con nosotros es el peor equipo de la segunda vuelta, apaga y vámonos, porque la moral entonces para recibir a Atlético de Madrid y visitar a la Real Sociedad va a estar por los suelos. A mi me gustaría tener la mitad de moral que Pellegrino, que dice que la línea es ascendente. El entrenador sabrá mejor que nadie lo que se cuece en el vestuario y como anda el personal por allí dentro, pero en lo que a resultados se refiere la línea lleva sin ser ascendente desde el 1 de septiembre, cuando se le ganó al Villarreal por 3-1. Para que la línea sea ascendente de verdad, todos tienen que poner de su parte. Y hay muchos futbolistas que están bajo la lupa. El aspecto anotador s fundamental, pero ahí el Cádiz tiene una ruina que, como dice el gran Antonio Reguera, si se la sabe administrar le puede durar toda la vida. Llegó Maxi Gómez y lleva actualmente los mismos goles que yo en el Cádiz, con la diferencia que yo no he debutado todavía y Maxi lleva 23 partidos. Incluso le supero, porque por lo menos un servidor marcó un gol en el antiguo Carranza en un partido de Reyes Magos del 97.

Aquí te traes a Haaland y acaba de taquillero. El Cádiz necesita ya un golpe a autoridad, una señal de que está vivo y no intubado. Los empates te pueden agarrar a la vida, algunos in extremis, pero al final no te van a salvar mientras vayas por debajo de otros. El optimismo, la fe la esperanza y la creencia en los milagros son maravillosos para seguir soñando, pero la vida te puede devolver a la realidad en menos de dos jornadas para casi certificar el descenso. Sé que en fútbol no se gana cuando se quiere, pero estamos jugando con fuego. Demasiado tiempo ya.