Algunas tardes me distraía mirando el mostrador de la cafetería, las mesas de mármol, la gente que entraba y salía, lo que se hablaba en la tertulia y me recordaba entrando con mi padre todavía de noche cerrada o a las claras del día para tomar un vaso de leche muy caliente y una torta de aceite. Con su escopeta Arrizabalaga bajo el brazo. En septiembre volvían las tórtolas hacia África, venían engordadas, grandes. En la huerta de Manolo, por Camposoto, mi padre tenía un aguardo. Entrábamos por una vereda con la noche viva y veíamos el amanecer en silencio, escondidos para no levantar a las tórtolas. Es la película de la felicidad. Pero decía que me abstraía de la tertulia del 44 porque esas imágenes eran los imanes de mis recuerdos. La tertulia del 44 sería también un recuerdo múltiple, estupendo. El que nos reunía fue una de las mejores personas que he conocido, un maestro de a amar a La Isla. Se llamaba Fernando Miranda Contreras y junto a Alberto Otero y Joaquín Ruiz lograron editar un semanario al que pusieron Mirador de San Fernando. Puede que muchos lectores no lo recuerden siquiera porque la ciudad es así, dada al olvido, pero quienes suelen ir a los Archivos a investigar cosas y se encuentran las colecciones del Mirador salen muy satisfechos y muy informados. Porque fue eso, una voluntad de que quedara constancia de la vida isleña, del fútbol, de los toros, de la cultura… Se pasaba la censura, se pasaba todo lo intrincado del camino, los controles sobre el papel, la caución constante pero cada lunes, en un local inverosímil casi en la puerta del Callejón de Cróquer, los trabajadores imprimían y plegaban las hojas del semanario, que inmediatamente repartían por la ciudad a los suscriptores y los kioskos. En Mirador de San Fernando publiqué mis primeros artículos, reportajes y entrevistas, pero no es por esto, es porque me resulta muy injusto que ninguna calle de la ciudad lleve este nombre en homenaje a un medio de prensa heroico que se hizo en San Fernando. Ni el de su editor, Fernando Miranda Contreras. Que era el que nos reunía con un café del 44, digo a Joaquín Quijano Párraga, Germán Caos Roldán, José María Hurtado y Rafael Duarte, Antonio González Muñoz, Rafael Reyes, González Barba, Juan Franzón y Enrique Rioja, no sé, todos los que escribíamos, los fotógrafos, los amigos del Mirador. No era una tertulia de todos los días pero todos los días había una tertulia con el factor común amable y sabio que fue siempre Fernando Miranda Contreras. Puede que el olvido sea el tiempo de la desintegración interna de la memoria pero nuestra obligación es luchar contra este tipo de olvido. Tallando en una pared los nombres que se lo merecen. Como Mirador de San Fernando. Como Fernando Miranda Contreras. Como Juan García Cubillana. Como otros, muchos. Yo no pierdo la esperanza de verlo.