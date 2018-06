Una temporada muy complicada

Algunos aficionados cadistas hablan del ascenso con mucha confianza, como si estuviera chupado. Prepárense para una temporada muy difícil. A priori se presenta como mucho más reñida que la pasada. Se ha frustrado una oportunidad de oro para ascender. Recordemos, una vez más, que el Cádiz terminó la primera vuelta en puesto de ascenso directo, tras el Huesca. Pero se hundieron en la segunda vuelta, en la que compitieron a un nivel propio de la zona baja. Eso ya pasó. Para la próxima temporada esta categoría estará plagada de equipos históricos, con amplio palmarés en Primera División. El Cádiz, por su historia, no figura entre los tres mejores.

Han descendido el Deportivo de la Coruña, Las Palmas y Málaga. Proceden de tres ciudades con más habitantes y más capacidad económica que Cádiz. Cuentan con plantillas de mayor calidad, mejores canteras y más medios económicos. Se han quedado también Zaragoza y Sporting de Gijón, dos históricos del fútbol español (con mejores estadios y más abonados que el Cádiz) que parecían los favoritos a la tercera plaza de ascenso. Y siguen en la categoría el Numancia, que disputó la final del play-off, y los equipos que lucharon por las plazas de clasificación, Osasuna y Real Oviedo (otros dos con solvencia y potencial), además del Granada.

A esos se debe añadir que vuelve el Mallorca, tras una temporada en la que se ha paseado en Segunda B, con una solvencia parecida a la del Cádiz de Javi Gracia. Esta temporada regresa con moral fortalecida y podría luchar por el ascenso. Entre los equipos revelación, pueden estar algunos como Córdoba, Almería o Nástic de Tarragona que han jugado en Primera, más los que les suene la flauta.

De los 22 equipos que disputarán la competición, no hay ningún filial; y casi todos parten con intenciones de ascender. No sé de dónde sale ese favoritismo optimista para el Cádiz, porque lo normal sería quedar por la zona media, y cuidado con no darse un batacazo en caso de despiste.

Para luchar por algo más que la permanencia hay que acertar en los fichajes y reforzar. Perjudica que el filial se haya quedado en Tercera, tras regalar la ocasión de tenerlo en Segunda B, ante Teruel y Ejea, dos equipos veteranos, pero claramente inferiores.

El Cádiz necesita fichar un portero titular, dos laterales solventes, un central indiscutible, un buen centrocampista defensivo y otro ofensivo… Y, por supuesto, un ariete muy goleador. Además de dos extremos fiables si se van Alvarito y Salvi. En todo caso, hay que reforzar la plantilla con jugadores que puedan cambiar partidos. Sin olvidar el tipo de futbolistas correcaminos que le gustan a Álvaro Cervera, para no malograr a ninguna criatura. Tampoco se debe olvidar en el banquillo que su estilo ya está visto, Evaristo, así que conviene tener alternativas.

Acertar en los fichajes es la clave para la próxima temporada. Cuidado también con los que se van (y me refiero a Álex, por ejemplo), ya que puede ser una forma de debilitar el equipo. El mercado estará abierto hasta finales de agosto, pero algunos se llevan las gangas al principio. Vamos a dar un margen de confianza.