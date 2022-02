La tempestad y la calma

Se celebraron en el Oratorio de San Felipe unas jornadas de Letras para la Concordia centradas en Rafael Alberti y José María Pemán. A mí me correspondió hablar de Pemán. Partíamos de la famosa foto en que le estrecha la mano a Alberti el 28 de febrero de 1981. Cinco días después del asalto al congreso. Alberti iba a dar el pregón del carnaval en la plaza de San Antonio de Cádiz y Pemán, que vivía al lado, salió a saludarlo. Quién sabe qué movía a aquel anciano ya paralizado por el párkinson. Los medios quisieron interpretarlo como un gesto de reconciliación de las dos Españas.

En 2006 efectué una selección de textos de Pemán por encargo del Grupo Joly. Escogí lo que para un lector como yo no resultase ofensivo, aburrido o cursi, teniendo en cuenta que lo que dice Preston en Arquitectos del terror. Franco y los artífices del odio (2021) es cierto. Un periodista me pasó cuatro preguntas que resumen lo que de este acto podía interesar a la opinión pública. 1) ¿Qué calidad literaria cree que tiene la obra de Pemán? Poca, porque nació deliberadamente anacrónico ("Y es que si vivir pudiera/ donde mis sueños están,/ en otro siglo viviera,/ en donde, a la postre, diera/ en fraile o en capitán". 2) ¿Cómo diría que ha sobrevivido su obra al paso del tiempo? Mal. 3) ¿Qué relación tenían Alberti y Pemán? Episódica y siempre guardando las buenas formas. Y 4) ¿Cree que son equiparables en nivel ambos autores? No.

No creo que tenga sentido desagraviar a Pemán de la retirada de su nombre y de su busto en el parque Genovés porque el hombre, como decía Cervantes, es hijo de sus obras. Y esto del desagravio es algo que se hizo en la posguerra nacionalcatólica con las imágenes sagradas que fueron profanadas por la turba roja. Pero Pemán no fue ninguna virgen y no estamos en 1940. Yo dejaría la placa de su casa en San Antonio porque, guste o no, Pemán hizo historia y nunca conviene olvidar la historia, aunque solo sea para no repetirla. En cuanto a la famosa foto, lo mejor es que sigamos leyéndola como un signo de concordia porque es lo que nos conviene. Las imágenes simbólicas es mejor manejarlas con información veraz, responsabilidad política y calma. Mucha calma.