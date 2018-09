Un sin techo, muerto en cadiz la pasada semana

Los sin techo siguen muriendo en Cádiz... hoy, como ayer...El pasado lunes, a un alemán, que dormía en una nave de la Zona Franca lo encontraron muerto tres días después de su fallecimiento. Tuvieron que entrar con mascarillas a recogerlo. El jueves, antes de verlo más tarde publicado en facebook, me lo comentaba un amigo sin techo de mi barrio que dormía cerca de él en una nave de la Zona Franca, en la calle Algeciras. Fue él el que me dijo que era alemán y que habían tardado tres días en encontrarlo. No nos habíamos enterado nadie.También a otra persona la encontraron el jueves por la tarde, muerta, en los alrededores de la Caleta, aunque no se sabe aún las circunstancias de esta persona ni su identidad....

Sigo pensando que algo no se está haciendo bien en este tema de los sin techo. Porque no debería morir nadie más en las calles de nuestra ciudad. Ya sé que mucha gente, encima que mueren en las calles, los criminalizan diciendo que es que no quieren ir a un centro etc...Pero sigo pensando que el problema no está tanto en ellos, como en que no se les ofrece una posibilidad de acogida de una manera que sea acorde con este tipo de personas, amantes (¿y quien no?) de su libertad, de su intimidad...Sé que desde el Ayuntamiento se lleva trabajando en el Centro de Baja Exigencia para tratar de adaptar la oferta de acogida a este tipo de personas, pero se va demasiado lento. Han pasado tres años ya de este nuevo Ayuntamiento, mientras, los sin techo siguen muriendo en las calles. Habría que ver cómo lo hacen en otras ciudades donde se esté afrontando mejor este problema para aprender de ellas y ofrecer soluciones similares en Cádiz. Pero habría que actuar más rápido.

Con todo mis respetos a las organizaciones y colectivos que vienen trabajando con los sin techo, siempre pensé que debería habilitarse en Cádiz dos espacios (se llame albergue o con otro nombre) para acoger a estas personas con dignidad. Uno en Cádiz interior y otro en la zona de Puerta de Tierra. Y que debería haber también en Puerta de Tierra un comedor social para atender a estas personas. En esos espacios debería haber un personal competente para atenderlos.Seguramente si encuentran ese espacio donde se sientan bien atendidos y adaptados a sus circunstancias, las voces se corran entre ellos y la gran mayoría terminarían por utilizar esos espacios.Pero si no pueden llevar a sus mascotas, si no pueden dormir con sus parejas, si hay unos días determinados y unos horarios rígidos, la gente preferirá seguir durmiendo en cualquier parte antes que en un sitio con tantos inconvenientes y normas. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros?

Además, que las plazas existentes en Cádiz para estas personas son totalmente insuficientes. pues sabemos que no hay más que 30/40 y son más de 100 los sin techo que hay en Cádiz.Debemos unirnos todos los ciudadanos para lanzar nuestra voz hacia las autoridades y responsables para que se aceleren las medidas que afronten este serio problema.No pueden, no deben, seguir muriendo ciudadanos en las calles. ¡Solución ya para los sin techo!¡No más muertes en las calles!