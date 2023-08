Hace tiempo en Cádiz fue un fenómeno que ocupó los glacis de Puerta Tierra, luego los bajos de la Muralla detrás de la Audiencia, en donde algunas personas “sin techo” acamparon al amparo de un ayuntamiento que en lugar de habilitar casas de acogida habilitó y fomentó esa moda muy a los años 70 que reclama libertad, eso sí, el resto del mundo debe soportarlos, acogerlos y limpiar la zona tras su caprichosa marcha.

Al parecer El Puerto comienza a ver atisbos de esa moda, pues normalmente un sintecho duerme en un cajero, no en Quechua. La cuestión es que hace años a ejecutivos estresados les dio por coger petate, tienda y los vagones de mercancías y vivir como, sin serlo, un sintecho.

La apariencia de calculado descuido atrae las simpatías, la lástima y la empatía de quienes, sin querer acogerlos en su casa, claman por una justicia social. El tema es difícil, pues dónde empieza la realidad, dónde el cachondearse de un mundo al que, realmente, tampoco hacen daño.

Cierto que ya no nos suena extraño esas colonias que se instalaron allá por las tierras del levante eterno, Tarifa y alrededores, cerca de la playa, al refugio de las serranas montañas, y ocultos a malvadas autoridades que pretendían la total ruina del sintecho.

Lejos de aquellas imágenes del Vietnam portuense, que algunos ni sabrán que fue, en donde zagales descalzos chapoteaban, fuera invierno o verano, en los charcos, ahora son parejas jóvenes, bien alimentadas, que por desgracia no encuentran trabajo en una ciudad costera que no encuentra personal para trabajar en los bares, sobre todo por culpa de los malvados empresarios, y sobre todo porque se está mejor viviendo de un subsidio que doblando el lomo. En fin, nuevas modas, nuevos tiempos, y esperemos que sea pasajero, que no cunda el ejemplo y que lo de Parque Europa sea un hecho anecdótico y aislado, fruto de la desesperación por la falta de plazas hoteleras, aunque, quién veranea con tienda de campaña por si acaso… los sintecho, seguro que no.

De todos modos, lo que sí está claro es que la solución a lo Kichi, dejando la imagen de una ciudad ocupada por tiendas en sus monumentos más emblemáticos, no es la mejor, la solución pasa por albergues para atender la demanda de quienes no puedan. El problema está cuando es más importarte dar subvenciones para aprender a tocar la flauta andina con la nariz que gestionar alberges, o cuando es más importante hacer lo que las gónadas manden que dormir bajo techo. Difícil cuestión de la que todos opinan y saben, pero con verdades únicas e irrefutables.