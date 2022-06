El teatro y el humo

Si no existiera la controversia está más que claro que el mundo además de soporífero y lacio sería muy aburrido. Pero cuando esa pelotera se vuelve repetitiva con diferentes actores y en escenarios distintos, a más de uno se nos enciende la alarma de lo insólito. Sabemos que el ser humano en sí mismo suele caer una y mil veces en la estupidez más absoluta, a veces sin ser consciente de ello, y en mayor medida aun sabiéndolo y teniéndolo anotado en agenda. Lo de la estupidez, claro. Resulta que Lola Campos, nuestra concejala de cultura, se ha dejado caer por segundo año consecutivo anunciando con nota de prensa, cartel y fotografía, que el Festival de Teatro de Comedias que habitualmente se viene celebrando en los meses de agosto de nuestros estíos pasados, una vez más se le cambia la cara, se le viste de invierno contra natura, y se enclaustra entre las cuatro paredes del Municipal porteño. Resulta también que las cuentas publicadas por nuestro Ayuntamiento sobre el ejercicio anterior alcanzan un superávit de 8.825.235 euros., y la excusa que se arguye nuevamente para no hacer el Festival de Teatro en el Patio Porticado de San Luis no es otra que de carácter económico. Que no hay dinero, dice. ¿O será que no se sabe gestionar adecuadamente tanto los recursos propios como los patrocinios que se han ido perdiendo en el tiempo? Esto alguien tendrá que hacérselo mirar. Ya hemos podido comprobar que la cultura es un cero a la izquierda para quienes no son capaces de sentarse en un patio de butacas ni con entradas de protocolo. Pero entiendo que eso no debe ser óbice para descuidar las cosas que se venían haciendo bien. No deja de ser un golpe bajo más a los porteños. Nos vuelven a privar de un corral de comedias único en el mundo por su singularidad y por su belleza arquitectónica. Nuestro Festival de Teatro de Comedias ha traspapelado parte de su magia y se ha convertido en uno de tantos. Una ciudad tan luminosa como la nuestra ha perdido el encanto del teatro bajo la luna de agosto. Esto que ya denuncié hace unos años lamentablemente sigue estando más vigente que nunca. Cuando desaparezca el humo la Mujer Invisible de los cómics estadounidenses de Marvel ya no estará.

manolomorillo@hotmail.com