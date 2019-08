Aquellas tardes de Patrona

Llegando el final del verano, todos recordamos como la ciudad no lo termina sin más. Mucho se ha escrito acerca de aquellos portuenses que siguen recalando a sus playas llegado el verano, o bien para pasar quincenas, meses o los días precisos.

Hasta no hace mucho, el principal referente de la estancia lo marcaba la Patrona, hasta cuya subida de nuevo a su camarín, tras la salida procesional, no se daba por finalizado el verano. Cuántos recuerdos acumulados en ya antiguas cabezas, pues si hoy día mencionamos el tema, para muchos nada tiene que ver con las vacaciones.

Sin embargo, el referente cultural de cada Patrona marca, sin lugar a dudas, los vaivenes de la vida de los ciudadanos, ya sean residentes o no. Como decía, hasta no hace mucho, el tema principal de los que regresaban, siempre se marcaba si podían alargar hasta la Patrona o no sus vacaciones. Hoy, estoy convencido de que son pocos los que miran sus vacaciones en función de este hecho. Sin embargo, si nos adentramos en cualquier población, costera o no, y se pregunta, casi todos los habitantes de esas ciudades hacen coincidir sus vacaciones con las fiestas de su localidad.

Ello nos conduce a pensar que, salvando distancias, realmente El Puerto carece de fiestas patronales. En los últimos tiempos se hablaba de la Velada de los Milagros, o de las fiestas de la Vendimia, y mañana podríamos tener la fiesta de la sardina, pero, si nos detenemos a pensar en nuestro entorno, no hay fiestas patronales ni eventos culturales vinculados con dicha patrona que hagan que un ciudadano porteño se plantee modificar sus vacaciones, salvando aquellos que por amor a su patrona permanecerán siempre fieles.

Puede que vaya siendo hora de, si no es muy tarde ya, y hablo no de este año, sino de tradiciones que ya no se arraigarán, en la que se pueda decir que El Puerto termina su verano con las fiestas patronales. Puede que aún no sea tarde para ponerle un nombre a la velada que tenga el suficiente arraigo, que se organicen actividades además de las propias que ya existen, y en las que tengan cabida desde actos culturales a exposiciones o incluso, porque no, una corrida de toros, en la que se pueda decir realmente que existen unas fiestas atractivas para quienes están, quienes vienen siendo, o estando y no siendo, disfrutan de nuestras costas, gastronomía y tradiciones.