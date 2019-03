De tangos va la cosa

El que suscribe no es que sea muy de tangos, aunque tiene su aquél ver cómo lo bailan los que saben, no exentos de sensualidad y de lujuria -allá cada cual-, pero la mayoría de las letras son penosas, muchas de ellas no pasan de ser lamentos de cornudos o tristes desahogos de los desgraciados capaces de llenar sus desengaños con lamentos por reducción al absurdo. Fíjese si no en este, uno de los más conocidos de Carlos Gardel. Empezaba así: "Sola, fané, descangayada, la vi esta madrugada salir de un cabaret, / flaca, dos cuartos de cogote / y una percha en el escote bajo la nuez / chueca, vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez…".

Solos, fanés y descangayados andamos la mayoría ante la perspectiva política que estamos viviendo; sobre todo para los desengañados que, tristes, la vemos chueca, vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez, patético retrato de lo que difícilmente tendrá retroceso, es decir, volver a aquel tiempo en que nos hicieron creer en el bien común, en el sacrificio de los mejor dotados para con los demás, en las conciencias libres de egoísmos particulares, en la obligación de domeñar los bajos instintos, en ejercer la dignidad y la decencia con los más débiles, con los desarraigados de la fortuna.

Ya ni siquiera es necesario apostarse en la puerta de ningún cabaret; basta con echar un vistazo a cualquier institución para saber que la democracia que vivimos no pasa de ser una pebeta teñida y coqueta que pasea su desnudez sin rubores ni remordimientos, vendida al que más pague; que lo mismo puede ser un grupito de sinvergüenzas que se gastan miles de euros en polvitos blancos y en putas, o que un juez condene a una madre a seis meses de separación de su hijo por darle una bofetada porque el nene se negaba a lavarse, o que haya que gastar dinero público para juzgar a una caterva de separatistas, o que un individuo sin calificación posible esté ¿gobernando? el país con esos mismos que tratan de romperlo, con la colaboración de los terroristas y con los que han vivido de las bellotas que otros les han procurado sacudiendo el Gernikako Arbola.

Digo al principio que no soy forofo de los tangos, pero hay uno -parte de uno-, llamado "Yira, yira", que dice así: "Verás que todo es mentira / Verás que nada es amor / Que al mundo nada le importa / Yira... yira… / Aunque te quiebre la vida, / Aunque te muerda un dolor, / No esperes nunca una ayuda, / Ni una mano, ni un favor".

¿Quiere un ejemplo sin salir de Andalucía? Se trata de los 38 "entes fantasmas" con las más variadas formulaciones jurídicas, con un coste de 3.500 millones de euros aproximadamente: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Agencia de Medio Ambiente y Agua. Empresa Pública para el Turismo Juvenil, S.A. Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A… ¿Sigo? Todas pensadas para adictos con carné. Y a los demás, como somos otarios (carajotes), ni una mano, ni un favor.