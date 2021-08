Lo siento, hoy no voy a ser políticamente correcto (es broma, nunca lo soy). Aparentemente diré lo primero que me pase por la cabeza. Tampoco voy a travestirme en un experto sociopolítico con Master en Afganistán ni nada de eso, bastante tiene uno ya como para saber de todo. Mi objetivo de hoy tampoco será remedar a un cuñado, es más, ni tan siquiera me referiré a las elegantes zapatillas de lona de nuestro presidente. Volveré a omitir cualquier mención a aquella novela de Houellebecq que leí en Hondarribia (alias Fuenterrabía) en el apartamento de la Etxegoyen, posiblemente lo mejor que haya hecho ese francés tocapelotas. Qué va, hoy no. Hoy jueves sólo puedo pensar en talibanes, esos tipos feos y barbudos, recién salidos de una producción de los Monty Python, que interpretan el Corán desde la violencia y la perversión como sus primitos del Isis. "Eres un talibán", acostumbramos a decir sin que ello implicara que fuéramos a trincar mujeres sin velo a sus casas para apalizarlas o que pusiéramos en busca y captura a los colaboradores del mal (el mal somos nosotros, los occidentales católicos y blanquitos de ojos verdes). "Qué talibán eres". Dícese de los tíos que tienen claras sus prioridades. Primero disparo y luego pregunto (vid. "Versos satánicos", Rushdie, S).

Y luego están los subnormales, claro. Aquellos que se solazan en el fango (en extenderlo y difundirlo), los del concierto de Zahara en Kabul, los que reproducen la fotos de Las Azores, y los que olvidan que hace cuatro años unos moros asesinos nos pasaron por la piedra, rambla arriba, rambla abajo. Quién iba a decírselo a Aznar, homo precursor del Cid y de Babieca, que la islamofobia iba a estar bien considerada, que los mismos que le gritaban "No a la guerra" clamarían hoy por la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres (y niñas) afganas. ¿Cómo las defenderemos? Fácil, hagamos un hilo de veinte tuits y bloqueemos a tres o cuatro mustafás. Solucionado. "Qué talibán eres". "¡Racista!" He hecho el mundo un lugar mejor.

Porque, claro, la diplomacia está para evitar guerras y bombardeos, esa diplomacia que ha salido cagando leches en cuarenta y ocho horas de Afganistán, provocando incluso que se generen plazas de funcionario en el BOE en un tiempo express. ¿Diplomacia? Mis cojones, diría Clint Eastwood. Pero Clint es actor y sobre todo director. Te apunta con el dedo y soluciona las razias y conflictos bélico-religiosos. "Qué talibán eres". Me gusta. Like. Otro Like. Qué fascista queda hablar de fuego y furia sobre Kabul, de la CIA asaltando los gimnasios presidenciales, de la Guardia Civil abriéndose paso a tiros por las calles de Kabul para liberar una residencia de estudiantes. Que actúe la ONU, o la OTAN, o ZARA. Quién sea. Que las grandes organizaciones mundiales les rasuren las barbas a esos exaltados (Yo iría también, pero tengo clase de Pilates, Poncio Pilates). ¡Barrabás, Barrabás!, grita la turbamulta antes de disparar en la cabeza a la joven que salió sin burka, con las sentinas de los aviones sobrecargadas de huidizos, las periodistas llorando en directo por televisión, la abogada minusválida que practica baloncesto temiendo ser ajusticiada (vaya imagen, la abogada ajusticiada), y miles de personas tratando de refugiarse en cualquier sitio, incluso en la Cádiz capitalina de los parkings llenos y las alforjas vacías. Y mientras tanto, todo el mundo se mira, porque el que se mueve, pierde. Qué talibán eres, cabrón. Y cambio de canal.