La suerte, el azar y todo eso

En la vida, Cervantes, que las pasó canutas de verdad, el azar no existía sino en el juego de cartas para perder. Pero existe el sino. Cuando don Quijada, Quijana o Quijano o Quijote se entrega al puro azar, deja escoger el camino a Rocinante, mientras que para el caballero se trata de un enfrentamiento con su propio destino, para él transcendente. Ahí le sucede como a miríadas de seres en toda la existencia del planeta. Un tío más raro que una almeja con café, un tal Rafael Duarte, en su libro Entre el pecho y el mar, publicado en Córdoba con prólogo de Pablo García Baena, por tocar la suerte, azar o sino del libro en el premio Ricardo Molina, editaba este verso terrible o fugaz, "nunca la suerte es firme. Ni siquiera la mala".

¿Por qué digo esto? Pues por el caso del Obispo de Solsona, al que acusan ahora de estar poseído por los demonios. El demonio ha sido algo de lo más literario del mundo. El diablo cojuelo, de Vélez de Guevara, El esclavo del demonio, de Antonio Mira de Amescua , el Diablo y el Diablo predicador, de Lope de Vega, familiar de la inquisición y enamoradizo y celestino. El condenado por desconfiado de Tirso de Molina, El mágico prodigioso y El veneno y la triaca de Pedro Calderón de la Barca, el Infierno de Dante, el Paraíso perdido de Milton, Ángeles y Demonios, la Biblia del Diablo, también llamada "Codex Gigas, o libro grande" o el Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, por citar algunos de las miríadas existentes, desaparecido, en teoría de este mundo sin morir.

El pobre obispo, ya es vox populi y prensa amarilla, zamarreado y vapuleado por todas las cadenas y redes sociales, ha sido acusado de posesión diabólica. En estos tiempos. Porque él ejercía de exorcista. Pobre hombre con una sociedad que no contrasta, periodísticamente, las noticias, el amarillismo interesado… pobres de nosotros, de nosotras, de nosotres… Todos los días el horror talla más que la bondad.

¿Sintió amor Cervantes? Ha llovido desde entonces más que siglos en la Iglesia. ¿Todavía algo más que el amor o el encoñamiento irracional? ¿Y el Diablo en el Quixote?

"Quando Don Quixote se vió de aquella manera enjaulado, y encima del carro, dixo:.. Vive Dios que me pone en confusión ¿Qué te parece de esto, Sancho hijo?

No sé yo lo que me parece, respondió Sancho, por no ser tan leído como vuestra merced en las escrituras andantes; pero con todo eso osaría afirmar y jurar, que estas visiones que por aquí andan que no son del todo católicas. Demonios trae el viento. ¿Cómo han de ser católicas, si son todos demonios que han tomado cuerpos fantásticos, para venir a hacer esto y ponerme en este estado? y si quieres ver esta verdad tócalos y pálpalos, y verás como no tienen cuerpo sino de ayre, y cómo no consisten más que en la apariencia.

Par Dios, señor, replicó Sancho, yo ya los he tocado, y este diablo que anda aquí tan solícito, es rollizo de carnes, y tienen otra propiedad diferente de las que dicen tienen los demonios: porque según se dice, todos huelen á piedra azufre y otros malos olores; pero este huele a ámbar de media legua. Decía esto Sancho por Don Fernando, que como tan señor, debía oler a lo que Sancho decía.

No te maravilles de eso, Sancho amigo, respondió Don Quixote, porque te hago saber que los diablos saben mucho, y puesto que traigan olores consigo, ellos no huelen nada porque son espíritus, y si huelen no pueden oler cosas buenas, sino malas y hediondas: y la razón es, que como ellos donde quiera que están traen el infierno consigo, y no pueden recibir alivio ninguno en sus tormentos, y el buen olor sea cosa que deleita y contenta no es posible que ellos huelan cosa buena: y si a ti te parece que ese demonio, que dices, huele á ámbar, o tú te engañas, o él quiere engañarte con hacer que no le tengas por demonio".

De aquellos polvos, estos lodos. Pena negra gitana. ¿Gafes? ¿Gajes? Pudiera ser. ¡Ya lo decía yo!, es su frase preferida. Le llamamos cenizo, aguafiestas, cansa-almas, gafes, innombrables, aunque de pila sea X o Y, a saber. Acostumbra a deslizarse entre los parroquianos de un bar, que departen alegremente sobre los avatares cotidianos, o entre gentes que hablan a voz en grito, como dicta la costumbre, con mascarillas ya, en animada tertulia y adivina lo que nadie quiere adivinar. La derrota del equipo, la cornada al torero, el libro de mengano que no compra ni San Pancracio que en el pueblo no hay ése santo.

De ahí a los iluminados, iluministas, inquisiciones o martirios con corozas, el azar es el patrimonio de la mala fe o las creencias. Pobre obispo, poseído por el enamoramiento, descubriendo esa intensidad que cambia nuestra percepción de todo. Cuando desde que yo conozco la ínsula tiene más curas "arrepentíos" que penas en el cuerpo. Pienso que mirado con ese prisma el amor es una derrota. Casi, como Cervantes. "Amor y deseo son dos cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama". El azar y el destino nos vinculan a esto. Y el diablo asustando todavía. Silvia que ha ganado un premio Novell con el obispo leyendo El infierno en la lujuria de Gabriel. Y el papa Francisco, afirmando que el infierno no existe que lo que existe es la desaparición de las almas pecadoras. Pues que venga el sabio Merlín y lo arregle. O las almas perdidas puras o pecadoras, para siempre jamás. Porque piedad cristiana no la he visto. Palabra.