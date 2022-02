El sueño de la alcaldesa

No está la política para escuchar grandes discursos. Las intervenciones de dirigentes, sean del partido que sean, produce aburrimiento e incluso pesar por las escasas esperanzas que generan en la mayoría de las intervenciones. Hay que retraerse a otros tiempos en los que los políticos, con amplios currículos intelectuales y profesionales, te tenían atrapados ante intervenciones dignas de ser participadas. Los tiempos de la política han cambiado, nada puede ser igual, pero tampoco es razonable que se haya producido tan abismal brecha entre unos y otros. Por esto, es de agradecer cuando se puede escuchar una disertación estructurada, ordenada, con buena entonación, realista y llena de esperanzas. Un discurso que se podría titular como la famosa frase de todo un líder mundial. "I have a dream". Salvando la distancia y el contenido histórico, la alcaldesa Patricia Cavada decía en su discurso de despedida como secretaria general de su partido, que cuando empezó a gobernar tenía un gran sueño, quizás compartido con la mayoría de isleños. Dijo que había soñado con una ciudad moderna, habitable, confortable, donde los isleños pudieran disfrutar de su ciudad, que no tuvieran que marcharse fuera para encontrar lo que buscaban en su ciudad y no encontraban. Explicaba en su ordenado discurso, que ese sueño con el que empezó su primer mandato estaba siendo real. Soñaba con que el Museo Camarón, después de décadas de espera, fuera una realidad y que ha visto cumplido. Soñaba con una playa con unas infraestructuras modernas, cómoda, con servicios de calidad, con aparcamientos alineados, con un paseo marítimo. Hoy es realidad. Soñaba que se avergonzaba de ver el Ayuntamiento en ruinas y que hoy es un edificio admirado a la espera de la remodelación de la plaza del Rey para que los isleños puedan disfrutar de un gran espacio remodelado y en el que se puedan celebrar grandes eventos. La retirada del monumento a Varela, se ha realizado con muchísimo respeto y alejado de la bronca política. Un sueño que incluía una solución para el deteriorado Parque de la Historia y del Mar, hoy convertido en un edificio de estudio e investigación de la industria naval. Un sueño para hacer realidad el parque empresarial de Janer, que llevaba décadas convertido en una solar en ruina. Hoy tiene una empresa que esta invirtiendo en su rehabilitación. Soñar que el polígono de Fadricas, pudiera convertirse en una realidad, unidos los dos polígonos. Decía la alcaldesa que le ilusionaba ver la arteria principal de La Isla ambientada con mucho público en las terrazas (deberían hacer un esfuerzo y aumentar la calidad de las mismas, eso lo digo yo) que le alegra la vida a la ciudad. Un sueño que todavía se encuentra incompleto, con la esperanza del comienzo de las obras de la Magdalena, quizás el mayor proyecto de su legislatura. Fue un discurso que unido a los cambios en la dirección del partido, se podría interpretar como el inicio de una larga campaña electoral en la que aspira conseguir una mayoría absoluta.