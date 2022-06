A sudar, catetos

Compruebo con deleite los partes meteorológicos para este fin de semana y me imagino a los ropa sueltas carnavalescos asados de calor en una esquina imitando la berrea del ciervo de los Alcornocales, mientras intentan atraer al público con esos pitos infames que suenan a reclamos de perdices. La que les queda por pasar, madre del amor hermoso. Y es que son tan torpes que la mayoría no ha previsto las temperaturas de mayo y junio y se ha disfrazado como si fuera febrero. Y ahí los tienen ustedes, chorreando de sudor vestidos con cortinas, de cabras, de la guerra de las galaxias, de bomberos, de pájaros Fénix... una auténtica monería. Asquito da verlos perlados en sudor mientras escupen gérmenes por sus bocas hacia los pocos incautos que les escuchan, dianas de sus perdigonazos. Luego llegarán a casa, tirarán el disfraz en el sofá y se lo pondrán al día siguiente sin lavarlos. Porque esta tropa se lava menos que una llave, así ha sido siempre desde que a un genovés o un cubano, malditas sean sus estampas, les dio por componer la primera coplilla. No sé cómo hay gente que es capaz de acercarse a escuchar a estos pavarottis de garrafón, hediondas mofetas que van dejando su rastro por las calles. No me extrañaría que tras sus pasacalles desfilaran ratas como con el flautista de Hamelín. El calor aviva la peste y se prevé en esta ciudad un fin de semana para volver a usar la mascarilla hasta en casa.