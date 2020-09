La sostenibilidad de los ERTE

Gobierno, sindicatos y empresarios han alcanzado un acuerdo sobre la prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero de 2021, el penúltimo día, a última hora y al filo de lo imposible. Los empresarios se oponían a que los sectores de hostelería y el comercio, con más de 330.000 establecimientos y un millón y medio de trabajadores, quedarán excluidos. Pero el Gobierno sorprendió a todos con la propuesta de una nueva modalidad de ERTE por limitación de actividad, a la que pueden acogerse todas las empresas, cuando se les imponga límite de actividad, en horario u ocupación. El Gobierno añadía un calendario de generosa exoneración de cuotas de la Seguridad Social. El acuerdo fue por unanimidad. La CEOE no ha conseguido el objetivo de eliminar la restricción de no poder despedir hasta transcurridos 6 meses, pero sí que ninguna empresa se quede fuera. Un gran triunfo de la ministra de Trabajo que obtiene un record histórico de acuerdos sociales y un gran éxito de los agentes sociales que demuestran su capacidad de consenso frente a los políticos. Los ERTE están siendo un instrumento eficaz para la supervivencia de las empresas y del empleo. Pero tienen su cara oscura: ¿cuánto y hasta cuándo se pueden mantener?. El ERTE es un sistema de mantenimiento del empleo, no por sostenimiento de la actividad, sino por incremento de la deuda pública.Y tiene un límite, el de la deuda sostenible.

El coste de los ERTE a finales de septiembre, según la Airef, alcanza los 26.000 millones de euros, y a final de año superará los 40.000 millones de euros. Si tenemos en cuenta el resto de gastos sanitarios superaran los 60.000 millones de euros . El déficit público se acercará al 15% del P.I.B y la deuda superará el 120% . Una deuda pública que sólo será sostenible con el apoyo del BCE, que no será eterno.

El enfoque más eficiente habría sido dirigir los ERTE y las ayudas a las empresas viables y rentables a futuro, abandonando el enfoque sectorial, como pretendía la ministra de economía Nadia Calviño. El problema es que la Administración no tiene capacidad para analizar todas las empresas. Algunas serán empresas zombies que a medio plazo están destinadas a desaparecer y destruir el empleo ficticiamente protegido. Mala asignación de recursos que impacta negativamente sobre la productividad y el potencial de creación de empleo.

Llegará el 31 de Enero y se volverá a plantear la prórroga de los ERTE. Habrá una razón adicional: empezaran a vencer los préstamos de las líneas de financiación del ICO. La morosidad podría superar el 15%. España es el país con mayor demanda de crédito con aval publico de la Eurozona: el 11% de la deuda total de las empresas, frente al 5% de Francia o el 3% de Italia.

Llegado este momento, para salvar la solvencia de las empresas y la banca, se prorrogarán las moratorias y los vencimientos de los créditos, y también los ERTE. Un gran instrumento de protección del empleo y de las empresas, pero a largo y medio plazo el empleo sólo se sostiene gracias al aumento de la productividad y el potencial de crecimiento.