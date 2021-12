Si hay una cosa que he aprendido a lo largo de los años es a saber ponerme en el lugar de las personas, antes de juzgarlas y antes de tomar decisiones que puedan ser dolorosas para ellas.

Es muy difícil llegar a este punto, cuando la inercia de mirar hacia abajo para ver lo que te rodea te impide ver las cosas que realmente tienes a tu alrededor.

La vida de una persona está llena de etapas, mejores, peores, que te pueden gustar, que no las entiendas, pero no dejan de ser eso, etapas. Todos las tenemos, todas son respetables y al ser etapas, también tienen su fin y tenemos que saber esperar.

En una relación empresarial, podría llegar a entender que una de esas etapas te pudiese costar el puesto de trabajo.

Pero hay otro tipo de relaciones en las que esas etapas deberían ser respetadas, y aún más cuando sientes que con esa persona has tenido bastante feeling.

La mayoría de las veces, cuando no se respetan esas etapas, es porque no se ha sabido parar para mirar atrás, ni pensar que ha significado esa persona para ti, tampoco lo que esa persona ha hecho por ti, ni valorar realmente el significado de la amistad, una palabra enorme.

Otra cosa que me gusta tener en cuenta es el tema sentimientos. Todos los tenemos, hasta la persona más fría los tiene. Jugar con la sensibilidad de alguien y máxime cuando sabes que la siente por algo en especial, puede decir mucho de la persona.

La vida es muy caprichosa, siempre nos sorprende, incluso a veces hace de las suyas, en un suspiro cambia y se da toda la vuelta. ¿Y ahora qué? ¿Ha merecido la pena el disgusto?

Equivocarse con las personas es algo triste, reconocerlo te hace humano y arreglarlo te hace feliz.

Mírate, piensa en ti mismo, analízate, se sincero contigo y ahora dime si tú no has cambiado, si no has tenido etapas y encima seguro que hubo alguien que te las aguantó y respetó.

Somos etapas, nuestra vida está llena de ellas y eso es lo que realmente te hace único e irrepetible. Seamos personas, seamos sentimientos y vivamos etapas.