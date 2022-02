No sólo de pan... y posdata obispal

En la Alameda Apodaca….apoyados en la balaustrada junto a la mujer de tu vida, mirándole a sus ojos, embriagado de felicidad, y a lo lejos la bahía y el mar besando las murallas…no hay nada mas hermoso ni mas emocionante en la vida. Pero ¡¡¡¡eh aquí que te colocan unos armatostes de hierro con un inmenso cableado que convierten tu idílico panorama en una central eléctrica con sus voltios y amperios. Te han jodido el paisaje y te han esquilmado tu felicidad. Similar negación al no poder contemplar desde la Caleta el inmenso mar hacia el infinito del horizonte y el rayo verde a la puesta del Sol!!!

Comprendo, comprendo a quienes no quieren un parque de aerogeneradores en la entrada de nuestra Bahía y frente a Rota. Hasta me he acordado de aquel chiste que decían ¿por qué la Bahía de Cádiz no es la mejor del mundo? Respuesta "porque está rota por la punta". En serio, es tremendamente necesaria la energía y hay que sacarla, pero lo cortés no quita lo valiente colega.

No se puede negar que necesitamos energía pura y limpia. El petróleo, el gas y el carbón son contaminantes y más o menos tarde periclitaran. Pero hay otras fuentes, debajo de nuestros pies la Tierra es un horno y es una energía inacabable. De hecho hay viviendas en el mismo Madrid que parte de la energía la obtienen así. Concretamente en Pozuelo hay una urbanización de mas de 70 viviendas que tienen calefacción -- energía producida por un sistema geotérmico,…tubo de unos 100 metros en el interior de la Tierra por el que inyectan agua, que sube a unos 60 grados y luego elevan la temperatura a más mediante gas o biomasa. Y hay otra en Almeria. Ejemplos admirables y a imitar. Y está la nuclear. Bien es verdad que tiene Carracuca. Pero entre la actual "fusión unir núcleos" que es muy contaminante y la "fisión convertir el núcleo en otros mas pequeños" que es mejor. Dicen que China lo está consiguiendo. Y respecto a los parques eólicos…. ¿por qué no los ponen en los desiertos, que no molestan a nadie y son más productivos? Por ejemplo en el nuestro de Almería el desierto Tabernas.

Diógenes discípulo de Sócrates, allá 400 a. de JC. Estaba sentado en el suelo tomando el Sol en una plaza de Atenas. Se le acercó nada menos que el gran Alejandro Magno que quería conocerle y le preguntó qué quería, qué deseaba. Y Diógenes le respondió "que te apartes, que me das sombra y me quitas el Sol".

P/D.- Yo no sé si el Sr. Obispo de Cádiz Zornoza se ha leído el Evangelio, aquello de cuando Jesucristo dijo a la mujer: "el que esté libre de pecado que tire la primera piedra". Y viendo que nadie lo hizo dijo a la mujer. "Vete en paz yo tampoco te condeno". Me refiero al caso del defenestrado cura de Conil Don Rafael Vez Palomino. A quien se le tacha nada menos que de estar frente a la justicia divina ¡Confundir la Justicia divina con la justicia Zornoza es una barbaridad! Por si no lo ha leído el Sr. Obispo, la cita anterior está en el Evangelio de San Juan 8/1-11.