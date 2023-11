Quisiéramos o no, tuvimos que ver un telediario y otro. Además de reportajes de personajes que interpretaban y decían o maldecían lo dicho por los distintos parlamentarios. A mí me llamó la atención como algunos y algunas hablaban pero que muy bien, sin que por ello compartir lo que decían. Y es que la oratoria es un arte o una disciplina. Hay quien más torpe gruñe o tartamudea y otros que expresan con su voz y con su gestos su pensamiento aliñándolo perfectamente. Y hubo buenos oradores tanto en la izquierda como en la derecha, tanto masculinos como femeninos. Es un arte, pero como tal debemos considerarlo, porque no por hablar como los ángeles, dicen la verdad o es verdad lo que dicen. Y sobre todo las personas que no tienen experiencia, y quizás no saben discernir entre lo que se habla y lo que se hace. Y es cosa muy importante. No sé quién dijo “por sus obras le conoceréis”. Esa es la auténtica verdad. No obstante, lo mismo que nos gusta oír interpretar una canción, lo mismo gusta oír a una persona hablar como los ángeles. Pero, insisto. hay que distinguir lo que dice de lo que hace.

Yo me acuerdo que cuando comencé mis andanzas en política en aquella UCD de mi alma, teníamos “maestros” en la oratoria que nos enseñaba, además de los asuntos más importantes, cómo ejercitarla y practicarla. Había uno que te aconsejaba ponerte delante de un espejo y hacerte pronunciar cada letra bien pronunciada. No es lo mismo decir B que V. o decir J que G. Y la mímica… Brazos abiertos, puños cerrados, mano alzada, gestos faciales diversos, etc. Todo esto como envase y envoltura del fondo de tu discurso.

Y todo esto ¿por qué se me ocurre ahora? Porque nos demos cuenta de lo dicho, que una cosa es hablar y otra dar trigo. Una cosa es hablar y otra mentir. Y hay una expresión que me martillea y hasta cabrea, cuando una gran mayoría confunde, por poner un ejemplo “identificar derecha con conservadurismo y retro”. Y al contrario, “izquierda con progresismo y modernidad”. Eso no se lo cree ni el que asó la manteca. Por mucho que insistan y vuelvan a insistir nada tiene que ver una cosa con la otra, porque en todas partes cuecen habas. Lo mismo hay egoísmos y ruindades en la izquierda que en la derecha. Y, por el contrario, lo mismo hay virtudes y buen hacer en una que en otra.

La luz que ilumina la verdad es como practican la libertad, la justicia, la igualdad. Y todo con sentido común y con maneras óptimas. Que ese es el arte de la política, porque es muy fácil prometer y luego ser un topo en conseguirlo. Y además y muy importante “eliminar el yo” que no sea principal el protagonismo personal. El todo vale a fin de conseguir los votos necesarios para ser votado es una ruindad, sea quien sea el que lo haga. Mucha gente que una vez votan A y otras B, dicen que no les ha gustado que todo el jaleo y el embrollo a que hemos asistido estos días sea principalmente por un sillón. Se puede resumir en una frase: “TODO NO VALE”. Y la verdad, hay muchísima gente cabreada.

P/D. Por eso en vez de titular este artículo como lo he hecho La oratoria debía de haber puesto mejor La oratoria y sus mentiras.