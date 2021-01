'Estado de sitio'. Cádiz 1948

S E ha creído que los grandes desastres de la historia fueron la respuesta de los dioses a la impiedad de los hombres, aunque la ciencia ha dado otras explicaciones para estos fenómenos.

En la Biblia vemos cómo es la reacción de Jehová: Las plagas de Egipto, el Diluvio universal. Este también aparece en la cultura sumeria con El poema de Gilgamés. Según la mitología clásica, Prometeo causó una gran calamidad tras haber robado el fuego de los dioses. Apolo, irritado con Agamenón, suscitó una peste mortal en su ejército y los hombres perecían. Creonte, tras haber consultado el oráculo de Delfos, afirmó que el causante de la peste de Tebas era el rey Edipo, por haber asesinado a su padre Layo y haber compartido el lecho con su propia madre, Yocasta. Eneas, superviviente de Troya, arribó a Creta, pero una terrible epidemia le obligó a abandonar la isla y llegó a Cartago, donde fue acogido por la reina Dido.

Sabemos que en la América precolombina la etnia guaraní sufrió una gran calamidad por la transgresión de un tabú, el incesto. Y advertimos cómo llegan a la isla de Pascua unas tribus transoceánicas que huían de las inundaciones. Efectivamente, hay constancia firme de varias epidemias: la peste de Justiniano en el siglo VI, la peste negra en el XIV, la gripe española y el sida en el XX. Y el hombre ha tratado siempre de garantizarse el favor de los dioses mediante la plegaria y los sacrificios que oficiaban sacerdotes o chamanes. Y era tal el fervor o el miedo que a veces inmolaban hasta cien reses ( hekaton-boe ), lo que acarreaba la ruina total para el pueblo. Y eso es lo que ahora viene a significar este vocablo.

En 1722 Daniel Defoe publica Diario del año de la peste, refiriéndose a la epidemia que asoló Londres en 1665. Jean Louis Barrault pretendió traducir a escena tal obra. Pero fue Camus quien, además de su célebre novela La peste, escribió un texto dramático también sobre el mismo tema, Estado de sitio, que estrenó Barrault en París en 1948, con música de Arthur Honegger. Esta alegoría, que se desarrolla en Cádiz, de algún modo es una recreación de Las danzas de la muerte, que tan frecuentes eran en la Europa de la Edad Media.

La Peste castiga a Cádiz e infunde el miedo afirmando que durante milenios ha cubierto de osarios las ciudades y los campos. Los sentimientos y emociones quedan prohibidos junto con esas patrañas como "la ridícula angustia de la felicidad y el estúpido rostro de los enamorados". El astrólogo, basándose en la fatal conjunción de los planetas hostiles preconiza la sequía, el hambre y la muerte. Y la Peste añade: "Habrá tantos muertos que no quedarán vivos para enterrarlos". El juez alerta de los terribles efectos y aconseja pedir perdón a Dios. El alcalde propone ocultar la realidad, y viendo que la Peste se ha cebado, sobre todo, en los barrios pobres, dice sotto voce:" Dentro de la desgracia, por lo menos esto es satisfactorio". Entonces un mensajero proclama que para evitar contagios se ha de cubrir la boca con un tapón mojado en vinagre. Otro que a las nueve de la noche se debe apagar la luz y nadie puede pasear por las calles o permanecer en lugares públicos, tras el toque de queda. Y Diego, el héroe que ha de vencer a la Peste, dice a su amada: "Oh Cádiz, ciudad de la luz, he aquí que tú me has sido entregada para toda la vida hasta que nos llame la tierra".

En situaciones como esta el hombre da la medida de sí mismo. Algunos se acostumbran a los números y estadísticas y olvidan las personas. Otros se sienten temerosos porque ya están rumiando sus errores del pasado sin ningún arrepentimiento. Hay quien se disculpa diciendo que nunca pretendió ser mejor porque, si todos buscaran ser el mejor, ya nadie sería el mejor. Y algún iluso se consolaría: "Verdaderamente así, con las luces apagadas se ven mejor las estrellas".