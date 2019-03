Los sinvergüenzas de la tele

Con motivo del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, la mayoría de los programas de deportes en nuestro país parecieron descubrir que la mujeres hacen deporte, que compiten, que baten récords e incluso que hay una afición, cada vez mayor, que sigue a las deportistas y a los equipos femeninos de España.

A raíz de ese empacho de deporte femenino, algo así como el turrón en navidades o las torrijas en Semana Santa, decidí prestar atención a los programas deportivos de la parrilla televisiva en nuestro país. En estas semanas he podido comprobar que, como el turrón o las torrijas, el deporte femenino deja de interesar una vez pasada su fiesta. Salvo alguna que otra honrosa excepción, todo hay que decirlo, que de manera residual sigue prestándole algo de atención.

Desgraciadamente todo se reduce al Real Madrid versus FC Barcelona. Lo peor llega cuando este aburrido monotema se analiza en los programas nocturnos. Ahí todo análisis se convierte en primitivo, soez, barriobajero y esperpéntico. Por supuesto, siempre hay honrosas excepciones que dignifican la profesión.

Seguramente me dirán que las audiencias son las que dan la razón de ser a estos programas, algo que no voy a discutir. De un tiempo a esta parte, con la llegada de la televisión amarilla existe un embrutecimiento de la audiencia que se fagocita y, a la vez, le hace crecer, pero no por ello voy a dejar de pensar que esos programas rozan en muchos momentos lo soez, el esperpento o el ridículo.

Algunos periodistas, informadores, jugadores o incluso delegados de equipo se ven obligados a convertirse en personajes chillones, malencarados, groseros, despóticos, que lo mismo lloran cuando pierde el equipo que les toca defender que se ríen y regocijan del supuesto mal ajeno. ¡Ojo! Quiero entender que es el papel que están obligados a hacer para salir en la tele y ganarse el pan, porque no quiero pensar que esos personajes sean realmente personas.

Ahora bien, no sé si es por mi sentido del ridículo, pero creo que no sería capaz de salir en un plató a comportarme de tal guisa. Estoy seguro que los Soria, Inda, Roncero y compañía son gente sin vergüenza alguna, capaces de representar el papel vomitivo que les toca sin ningún tipo de complejo. En fin, con cambiar de canal todo arreglado.