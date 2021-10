El sínodo que necesitamos

He leído recientemente que la habilidad más grande que Dios ha dado al hombre es la capacidad para soñar, es decir, poder trasladarse al mañana e imaginar algo mejor que el presente, para regresar luego al presente y trabajar en hacer realidad lo imaginado. Soñar, de ese modo, no tiene tanto que ver con la fantasía como con el compromiso. Saber que las cosas pueden ser mejores, nos tiene que desafiar e invitar a ponernos manos a la obra. En tiempos de grandes desafíos como los presentes, necesitamos, sin duda, sueños "a lo grande".

Si hablamos, por ejemplo, de Educación vemos que al principio de cada año escolar los centros educativos tienen la posibilidad y el deber de soñar y programar un curso mejor que el anterior. Y, de hecho, lo hacen. ¡Ojalá que el nuevo curso escolar 2021-2022 sea soñado a lo grande y no quede todo en un par de brochazos de pintura!

Pensando en nuestra ciudad me pregunto si Cádiz no necesita que la soñemos un poco más. ¿Seremos capaces, superando las desconfianzas que tenemos hacia quienes no piensan como nosotros, de seleccionar uno o dos problemas que tenga la ciudad y colaborar todos para tratar de resolverlos?

No hay que hacer un Cádiz nuevo: hay que mejorar el que ya existe. Seleccionemos un objetivo y unamos fuerzas para conseguirlo. Hagamos lo posible y hagámoslo posible. Y demos a los jóvenes la imagen de que somos capaces de entendernos.

El pasado 10 de octubre el papa Francisco inició un proceso en el que invita a todos los miembros de la Iglesia a caminar juntos, escuchando al Espíritu Santo y escuchándose entre ellos. Ese camino sinodal (synodos, caminar juntos) está llamado a crear un nuevo modo de ser Iglesia. Nuestra sociedad, nuestras familias, nuestra escuela, etc. ¿no necesitan también algo parecido que nos haga escucharnos mejor, respetarnos más y ser más capaces de colaborar con los demás? El desafío, tanto eclesial como civil, es muy grande. Ojalá nos atrevamos a aceptar el reto. Juntos, avanzando.