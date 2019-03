Lo siguiente

Dime si estoy equivocado: ¿le interesa a la gente las elecciones europeas o los próximos cuatro años de gobierno municipal? ¿Lo segundo? Lo de Europa es muy importante, mucho. Si no, cómo explicar lo que vemos que ocurre en Westminster. ¿Qué votan no una y otra vez? La premier desgañitada, esgargada y afónica recibiendo los noes de los diputados británicos, repito, una y otra vez. Y en la calle centenares de miles de gentes a favor y en contra. Una sociedad completamente dividida, por la estupidez de un premier engolado y soberbio. Deberemos tomar nota porque todo llega y a quien menos se lo piense. Pero ya decía, Europa es algo todavía demasiado lejano para la sensibilidad de la democracia española. Estamos más en lo municipal que en otros escenarios. Pese a la importancia del primero de todos, el de abril, donde vamos a elegir o no al gobierno español de los próximos cuatro años.

Mas ya decía, la gente está en las elecciones de mayo, en los nuevos alcaldes y concejales y presidentes de las diputaciones. Es la política más cercana, probablemente la más decisiva en las vidas cotidianas. Por eso, quizás, acudí a la llamada que me hizo Loaiza hace una semana. Me pedía mi opinión, que sabe libre de cualquier partido, sobre un documento que ofrece al conjunto de las fuerzas políticas y organizaciones sociales de San Fernando. Junto a mí, un joven recién egresado -brillantemente- de la Universidad, y una responsable de una ONG generosa. Había leído previamente el texto del documento y me parecía perfecto. Porque siempre he estado por esta labor, por el encuentro, por la reunión de los isleños en las tareas comunes. En lo mejor para la ciudad. Del otro lado, silencio. Al menos no he tenido noticias ni siquiera de que haya sido rechazado por oportunista o cosa alguna. Sí he tenido alguna crítica "por privado", como si yo hubiera apoyado a un partido y a una mentira o una columna de humo. Demasiado poco, me temo, si miramos lo canalla que está todo.

Un ejemplo último. Los andalucistas, que insisten, se han puesto delante de la Casa Lazaga para decirnos que la quieren Casa de las Artes. Nunca sería esto, así expuesto, el motivo de un acuerdo de todos, lo sería el que se comprometieran todos en disponer de los fondos necesarios para que no avance el deterioro del emblemático edificio que se cae a pedazos sin remedio. Pero esto no se pide, esto no se somete al escrutinio de los grupos dirigentes de los partidos. Se decía: el papel lo aguanta todo. Pero ya sabemos lo nuestro, no nos la dan tan fácilmente. ¿O se hace una Casa de las Artes antes de poner el dinero necesario para que no sea pronto la Casa Lazaga una fachada con un solar detrás?

Como esto todo… En lo siguiente.