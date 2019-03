El siguiente objetivo

El Cádiz tiene motivos de sobra para sonreír. A estas alturas, y con el magnífico elenco de equipos que milita en esta Segunda División, estar peleando por los puestos de ascenso por tercera temporada consecutiva es de auténtico sombrerazo. Sin duda alguna alimentar las esperanzas de estar la temporada que viene en la primera división es una maravilla, pero lo verdaderamente tranquilizador es que a estas alturas de temporada, recién empezado el mes de marzo, el Cádiz ha asegurado la permanencia una temporada más en la Segunda División, con los 47 puntos que tiene y los tres asegurados del Reus. Se queja Álvaro Cervera de que no se le esté dando el verdadero mérito a este logro, y puede que tenga toda la razón del mundo. Lo que sucede es que cuando te ves ganando 7.000 euros al mes no te sueles alegrar de ganar más de 1.500.

La gente se acostumbra a lo bueno demasiado pronto y el fútbol tiene memoria de pez. Sí que se valora, de verdad, pero la celebración de la permanencia debe durar tan solo el tiempo de un brindis. Y olvidarlo por completo. A objetivo conseguido, objetivo nuevo. Celebrar la permanencia como un poseso es hacerlo salvándote en el último partido y peleando por ello. Si la consigues en marzo es que tienes mimbres para más. Así que enhorabuena de verdad y a pensar ya en el ascenso. Quizás en el vestuario se es consciente de ello, pero a día de hoy tan solo he escuchado hablar abiertamente de ascenso a uno de las últimas incorporaciones, Darwin Machis.

El entrenador intentaba rebajar el tono antes del partido ante el Albacete y consideraba una tontería hablar de ascenso a estas alturas. Cervera es único para bajar a la gente de las nubes, pero para mí no es ninguna tontería hablar de ascenso. Es más, es obligatorio hacerlo. Otra cosa es que nos creamos que ya estamos ascendidos. Entonces estamos muertos, como nos pasó la temporada pasada, donde el Cádiz murió de éxito antes de tiempo. Pero si no hablamos de ascenso ¿de qué vamos a hablar?. ¿De regalarnos los oídos semana a semana por el mérito de estar salvados y regocijarnos de lo buenos que hemos sido?. Y conste que entiendo por donde va Cervera, que es precisamente por donde no hay que ir. Mi reflexión no va para el míster, sino para los jugadores. Estamos para ascender, que es muy, distinto a estamos ya ascendidos.

Si nos lo creemos antes de tiempo no lo vamos a conseguir. Pero que hay que tener esa meta en la cabeza está más claro que el agua. En mi opinión no pasa nada por ser valiente e ir a por todas. Y ahora es lo que hay que hacer. Vienen unos partidos ante rivales de media tabla para abajo, que si bien es cierto que hay que respetar si tienen esos números será por algo. La primera parada es Elche, donde las estadísticas no nos son favorables. 2 victorias en 20 partidos, pero una de esas dos significo un ascenso a Primera. Y la tercera puede poner la primera piedra consolidada para otro ascenso. Así que vamos a creer que se puede, y a por ello. Sin miedo y con fe en nosotros.