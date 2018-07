El siglo de las luces apagadas

El tiempo extraño que vivimos, quiere abatir todos los principios, todas las costumbres, todos los ideales. ¿Delenda est Monarchia? Que dijo Ortega y plagian Iglesias y Sánchez. Creo que sí. Todo cae bajo la picota de ciertos políticos y cierta prensa. Los toros -muevan el dinero que muevan-, la gramática castellana con el lenguaje inclusivo. La memoria y la historia batidas y aliadas en cunetas y valles, la corrupción como vehículo, el odio, el resentimiento.Delenda est España. Sí el habla, la lengua es fundamental para el diálogo, cambiando y destruyendo sus reglas será más difícil hablar y por supuesto dialogar. El problema está en confundir la gramática con el machismo, la derrota con la victoria. La libertad con la censura.

La corrección política es una forma de censura feroz y encubierta. Según ella hay cosas que no se pueden decir. Con esa premisa en la mano quieren retirar palabras del diccionario, prohibir libros, cambiar textos, Carta Magna inclusive.

La destrucción de todo para eliminar lo fundamental, la Monarquía. Los viejos reflejos y errores de un pasado extinto que lucha por repetirse. En la Rae, existe cierta inquietud por la salud lingüística. No sólo piden inclusiones sino elisiones de significados. Y de palabras polisémicas que molestan ar pueblo. Las feministas no tienen el menor respeto por la Institución y lo dicen. Que el diccionario no refleja la lengua sino el poder.

¿Por qué mantener un club de "señores enlevitados" que no respetan la igualdad? En medio de todo el perifollo está, cómo no, Carmen Calvo."Quien no quiera entender que las mujeres no nos podemos sentir llamadas en masculino, es que no quiere entender".

Me encanta la destrucción de la derecha sin derechos, como la quieren ellos y cómo la ha concebido Rajoy igual que Cervera a Cuba, igual que la CEDA hace ya setenta y pico de años.

Haber muerto en Paracuellos era por lo visto justo. En La Carraca, no. Quitemos de las fosas a Queipo, a Franco, a Varela, a las leyes que hicieron posible la monarquía, que justamente fueron las que reconocieron a sus partidos y les dieron juego político.

Hay que morir como mata Daniel Ortega, con la palabra pueblo en la boca y para defender la democracia que no respeta. O Maduro. Por lo visto matar en nombre de la democracia es rentable. Y no te critica nadie, ni Colau ni el Coletas, ni Monedero, ni Pedro S. Lo demás debe callarse por corrección política, hasta la clara jugada de ir contra nuestro Rey Felipe.

Para mí esto es el absurdo, la cobardía tan pánfila y el miedo. La restricción de todo. La censura perfecta. ¿Dónde encontraremos dentro de nada los pensadores la arcadia para pensar? Viva el Rey de España.