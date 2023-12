Estoy dándome cuenta de que últimamente no hay artículo que no termine o empiece con alguna alusión, más o menos extensa, al ariete del Glorioso Cris Ramos, el chico de Cádiz (San José del Valle es Cádiz, o ¿no?) que llegó procedente del Club Deportivo Lugo y que, a la chita callando, no sólo se ha ganado, con todo merecimiento un lugar fijo de 9 puro en el terreno de juego, sino que además ha conquistado el corazón de la afición que acude a Carranza ilusionada cada quincena y que se tiene que conformar con un empate que siempre sabe poco.

Y el jueves, vaya día raro para acudir a un campo de fútbol, me reafirmé en lo anteriormente dicho, porque el Glorioso empató, como casi siempre; en este caso frente a una potente Real Sociedad de San Sebastián (¿Donosti?) que venía de terminar primera de grupo en los primeros enfrentamientos de la llamada hasta anteayer Copa de Europa. Bravo por la Real, el Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, que han dejado el pabellón español a la cabeza de un continente culturalmente occidental y cristiano, como afirmaba don Claudio Sánchez Albornoz en su intensa bibliografía con ideas casi siempre disímiles a la del otro gran historiador de la Edad de Plata, don Américo Castro. No veo hoy día intelectuales que estén a la altura de estos dos colosos. Lástima.

Descendamos al verde. La Real asustaba un poco, no tanto como un grande; pero sí. Hombres como Zubimendi, quizá el mejor de todos, un casi Busquets, digo casi porque nunca vi un mediocentro como él, ni nunca veré/veremos. Y a las experiencias me remito, cuando veo deambular como un boxeador noqueado al Barcelona de la etapa postmessi ante cualquier equipito, por ejemplo, el Almería. O el Amberes, o… Y es que sin Messi no hay paraíso. Pero no se queda el equipo de las Vascongadas ahí, no. Merino es otro as, todo fuerza, cabeceo, brega continua, un área a área, eso que algún periodista anglófilo llama “box to box”. ¿Y qué me dice usted de Oyarzábal? Un delantero que cuando está inspirado es de lo mejor de Europa. Pero quien de verdad gusta, especialmente a mi amigo y compañero de palco-Asisa Joaquín, es Take, el chinojaponé, como oía por Botica, Público o el Piojito. Y es que el chinojaponé es bueno pa rabiar. O el mismo Brais Méndez.

Por todo ello se temía a la Real. Pero, ah, el Glorioso, sin hacer el partido del siglo, estuvo a punto de ganarles si Cris, siempre Cris no acierta en un vis a vis con Remiro. Merino, ése es otro, una pantera entre palos, que salvó un cabezazo de Cris por encima del larguero. ¿He dicho Cris Ramos? Otra vez dale que dale con Cris Ramos. Pero pregunto: ¿de quién voy a hablar? Si no hay más. Torpón a veces con la bola entre los pies, no acierta siempre, desde luego, como todos; pero, sin proponérmelo he empezado hablando del alto ariete y he terminado hablando de él. Por algo será. Algo significa que no hay más, que los demás están ahí, sí; pero nadie crea ninguna ocasión de gol, nadie dispara, nadie enciende al personal. Nadie. Vizca, si quieres seguir en el Glorioso, ni se te ocurra venderlo. Palabrita del Niño Jesús.