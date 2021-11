El shock y la mariposa

Seis horas en el Teatro Falla duró un gran friso histórico que dirige Andrés Lima para el Centro Dramático Nacional: Shock 1 (El jaguar y el puma) y Shock 2 (La tormenta y la guerra). La obra se inspira en La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre (2007), de Naomi Klein. El tema: ante un gran desastre de cualquier tipo (económico, político, militar, natural) la sociedad, sin capacidad de respuesta, queda en manos de los depredadores que ofrecen soluciones rápidas. Pero estos no se limitan a esperar el desastre sino que lo crean: he ahí la relación entre las políticas económicas ultraliberales (Milton Friedman y la Escuela de Chicago) y los regímenes dictatoriales, que explica la Operación Cóndor en Sudamérica (Shock 1) y la lucha contra el Eje del Mal en Oriente (Shock 2). Seis horas con una sucesión muy bien hilada de momentos narrativos, discursivos, trágicos, cómicos, líricos… Un escenario sobrio: una tarima negra que va girando como una pista de circo o un agujero de materia oscura revelada. Alrededor, las tres paredes negras del escenario con tres pantallas para audiovisuales y unas sillas con público (la cuarta pared en escena). Siete actores y actrices en cada parte dan vida a personas y grupos muy variados con enorme solvencia. El final de esta girándula del horror es una escena de planto femenino con una reivindicación de la utopía como única fuerza capaz de mantener a la humanidad en busca de un sueño. Pienso que lo que he visto representado tiene mi edad. Que la situación actual es una prolongación del shock con el añadido de la pandemia y el cambio climático. ¿Y la utopía? Al principio del FIT hubo un espectáculo de circo poético: … Y las ideas vuelan. Un acróbata bailarín (Quim Girón), con una caña de pescar terminada en un micrófono, buscaba interactuar con el público infantil en una sinfonía de luz, sonido y movimiento. Primero, voces tímidas: Hola. Hooo-laaa. Luego, palmadas para encender y apagar mágicamente las luces. Al final los niños libres en la pista, saltando. Una niña flaquita y larga, que no buscaba con los ojos la complicidad de los mayores, bailaba torpe y delicadamente como una mariposa. Bailaba de verdad como si fuera un sueño.