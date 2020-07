Con sentido común

Hace días escribía en esta misma sección invitando a los gaditanos, políticos y ciudadanos de a pie, a soñar Cádiz, a tratar de imaginar qué ciudad querían para ellos y las próximas generaciones. No sé si alguien leyó ese texto y menos aún si hubo quien recogió el guante y comenzó a soñar. Por cierto, y hablando de sueños, como es sabido los hay de diversos tipos. Enrique Jardiel Poncela nos lo recuerda: "Hay dos clases de sueños: los que se cumplen y los que se roncan". ¡Ojalá los de Cádiz sean de los primeros! Bastaría para ello que alguien se creyera, en serio, lo que sueña; y trabajara, en serio, por lograrlo. Solo eso: ¡todo está inventado!

Hoy no escribo sobre sueños sino sobre realidades. Hoy invito a abrir los ojos y mirar no lo que me gustaría que hubiera sino lo que de verdad hay: el Cádiz que existe, el que nos rodea y del que formamos parte. E invito a todos, políticos y ciudadanos de a pie, a que, poniéndose las gafas del sentido común, miren a su alrededor y traten de identificar "los males de Cádiz". Y que ordenen lo que vean y, siempre en base al sentido común, lo prioricen: "Lo primero que necesita Cádiz es esto, luego eso.

otro y en tercer lugar, aquello". Que reflexionen así los políticos dejando sus gafas partidistas y usando, lo repito, las del sentido común. Y lo mismo los ciudadanos. Y que luego compartieran lo que han visto y trataran de encontrar en qué coinciden, en qué prioridades ven que se retrata mejor Cádiz con sus males. Una lista así sería muy útil; solo le faltaría que existiera, también, voluntad para unirse y encontrar las soluciones a esos males. Juntos, avanzando.

Cádiz hablando con una única voz, potente y creíble; llamando con contundencia a las puertas a las que hay que llamar. Con gaditanos comprometidos con su ciudad… ¿Se imaginan, si eso sucediera, si todo eso pasara? Felicidades hoy al Cádiz CF, sí, pero sin olvidar que la que debe ser de Primera División es la Ciudad de Cádiz. ¿Y lo es?