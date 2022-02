No se alarmen vuestras mercedes, que no voy a escribir ni contar nada escandaloso, solo son divagaciones mías, dichas con todo respeto, pero que me parecen oportunas. Estamos en una democracia. Yo opino y creo que los curas se deben casar, por supuesto los que quieran hacerlo. Podrán cumplir perfectamente su ministerio. Su mujer sería la señora del cura y no pasa ná, todo el mundo la respetaría como lo que es, la señora del cura. Alguien decía en plan chiste que entonces de los secretos de confesión se iban a enterar todas las vecinas. Chiste idiota. Jamás se ha oído decir que un cura se fuera de la lengua. En todo caso tendrá que controlar a la suegra que quizás quiera encender todas las velas. Hay hasta quien dice otras salvedades, mejor no citarlas. Y respecto al virtuoso voto de pureza, se puede seguir, basta con no desear a otra mujer, ni la del prójimo ni ninguna otra, ni siquiera de la vecina aunque esté de dulce. Dicen que los curas no se pueden casar, porque sus dirigentes son ya ancianos y no les va el tema.

El principal argumento es la tremenda soledad del cura. Llegar a su casa y, aparte de tener que hacerse su comida y demás menesteres familiares, el encontrase solo, mas solo que la una, de día y de noche. Como boticario que soy de muchos años la peor enfermedad de todas las existentes es la soledad. Podríamos añadir otros argumentos, que como hombre que es, le gustaría tener hijos. ¿Qué malo tiene esto Dios mío? Seria sencillamente el hijo del cura. Punto y aparte. Todos sabemos que algunos discípulos de Jesucristo eran casados, por ejemplo, San Pedro. San Pablo dejó escrito "un apóstol tiene derecho a llevar consigo una esposa cristiana como los hermanos de Jesús" (1 Corintios 9´5). Y Dios (Génesis) dijo "no está bien que el hombre esté solo, que tenga su compañera y le dio a Eva". El Celibato sacerdotal data del Concilio de Trento S. XVI, que antes se casaban los sacerdotes. Así que ya es tiempo de cambiar y además para bien.

Les voy a contar a ustedes un pasaje de mis memorias (escondidas hasta que me vaya al otro barrio). Estuve en el Seminario cinco años. Y cuando salíamos por las calles en filas de a tres (la gente en Cádiz decía ¡mañana, Levante!) Puestos de acuerdo, un compañero me avisaba cuando veía una chica por su lado y yo le avisaba si por el mío. Ese año me salí del seminario (por supuesto que hubo otras razones) y eso que en un tiempo soñé hasta de irme de misionero. Pero es que ¡la mujer es lo más bonito que Dios ha creado! Imaginemos un cura que se enamora de una joven feligresa locamente y encima ella también y va confesarse con él con frecuencia, contándole sus cuitas a través de una leve celosía. Este hombre sufre lo inimaginable... Seguro que cuando muera va al cielo y tiene reservada una butaca al mismísimo lado del Espíritu Santo.

P/D . Mis máximos respetos para los curas célibes. Tienen el Cielo ganado (muchos seglares casados, también), No pretendo enturbiar los estatus, solo opinar. La historia de la que soy muy aficionado cuenta y cuenta de todo. Y hay ejemplos a gogó. Pero sobre todo, Sr. Cura, usted tranqui, que no va por usted.