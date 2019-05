El selfie perfecto

Leo con asombro en las ediciones digitales de periódicos de tirada nacional un artículo que proporciona al desvalido lector 'Cinco trucos para un selfie perfecto'. Entiendo que el destinatario de esta noticia, de clara vocación de servicio ciudadano, obvio, es un ser que no tiende a relacionarse con mucha gente en la vida real. Me explico. Por mucho selfie perfecto que consiga para compartirlo en sus redes (¡con qué propósito si no!) tarde o temprano tendrá que salir de casa y, sin trampa ni cartón, enfrentar los ojos de otro, sin filtro. Este jueguito del engaño es tiernamente ridículo, tanto que me recuerda a la campaña electoral. En cuatro años al gobierno municipal y a sus oponentes le hemos visto las ojeras, los puntos negros, cada granito y cada peca. Recién levantados y trasnochados, cada uno ha ido dando la cara y, sin embargo, ahora se arman con cinco trucos de revista y posan. ¿Dónde escondéis el verdadero retrato, aprendieces de Dorian?