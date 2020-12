A por la segunda

Hemos sido buenos y obedientes, no hemos cenado con el cuñado ni con los allegados, estuvimos recluidos casi, defendiéndonos con distancias, lavado de manos y ventanas abiertas. A ratos. Ahora viene la segunda, la nueva prueba de prudencia. El salón de nuestras casas, en general, quién podría saberlo, no se parece para nada a la calle de Las Cortes. Es un desaliento, el mensaje más repetido y razonado no llega a todo el mundo, sorprendentemente. Ayer mismo me fui de la terraza donde habitualmente tomo un café porque un fumador estaba allí tan tranquilo echando humo. No tenía ganas de decirle que no fume usted, hombre, es un procedimiento fulminante de contagio, si por desventura tiene usted el virus. ¿No lo sabía? Se lo olvidó. Es como cuando uno ha salido a la calle y se da cuenta de que no se ha traído puesta la mascarilla. Se llama falta de costumbre, pero no es lo mismo. Vuelves a subir la escalera y coges la mascarilla para volver a bajar. El humo expandido no se puede inspirar de nuevo. Algunas veces, con toda la amabilidad del mundo, pido que por favor no fumen. Pero lo aceptan mal, en general. Somos así, lamentablemente. Hay una proverbial desobediencia. En todas partes, España no es la única. He visto enfadado al primer ministro de Italia, llorar a la canciller alemana, severo y firme al presidente de la república francesa. Y aquí, a Illa. Sin comentarios. Por eso digo que ya pasó la primera, quedan tres de esta sevillana del peligro que es Diciembre: noche vieja, año nuevo. Y Reyes. Luego llegarán las vacunas, poco a poco. A ver si se hace bien. Pero con la calle Las Cortes como se pone la calle Las Cortes, y los fumadores de las terrazas que se pasan por el forro a los que nos defendemos del virus que llega con el humo de los pulmones y las gargantas de los que fuman en las terrazas, pues como decía mi madre que nunca olvido: estamos en las manos de Dios. Bueno, por definición de la creencia, por coherencia con el misterio de nuestra fe (nada que ver con un obispo de "suspende" cautelarmente a unos sacerdotes de su Oficio por motivos que algún día se sabrá). En las manos de Dios es todo esto de lo que vengo hablando, que son algunos de los infinitos procedimientos de contagio, que desconocemos, por supuesto. Son la razón de las demoledoras estadísticas en las que no piensan estos despechados, estos distraídos, estos inconscientes. Qué difícil es, cuando todo baja, no bajar también. Siempre recuerdo esta micro sabiduría de don Antonio Machado.

Bueno, ya queda menos para casi todo. Aunque sea una eternidad.

Feliz Año 2021. Salud y Libertad.