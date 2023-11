Nadie se quiere casar con la Novia del Mar. Por Cádiz, con Cádiz, los sucesivos gobiernos autonómicos ni han firmado papeles, ni han mantenido sus compromisos. Cádiz compuesta y sin novio, perfecta candidata al perfecto amor de verano, de primavera, mejor, que aquí los cortejos suelen llegar en época de elecciones. Cádiz, ideal para una buena foto de campaña. Vestidita de blanco de espuma de mar, con su algo azul rodeándola, toda, con sus ojos de sol, tan brillante. Cádiz en el altar de las promesas donde siempre termina arrodillada, humillada, abandonada. Una vez más. Los papeles se han mojado, la palabra, enmudecido, los anillos, extraviados, el novio no ha aparecido. Ni Ciudad de la Justicia, ni Valcárcel, ni nuevo hospital. ¿Quién pagará tu dote por más barato que te vendas? Cádiz, no esperes, aspirante eterna, levanta tu dignidad de la arena, que ya han dicho que no te quieren ni en la salud, ni en la enfermedad.