Ha pasado algo más de un año del anuncio de cierre de la planta de Airbus en Puerto Real, debido a su inviabilidad económica, según el Gigante Europeo de la Aeronáutica. Antes y durante este lapso de tiempo mucho se ha hablado y escrito de las excelencias de esta planta, de su rentabilidad y el empleo de calidad que generaba en esta zona del sur del sur con el mayor índice de desempleo de España.

Proclamas de la plantilla, tímidas manifestaciones sindicales, silencio administrativo y sentencia condenatoria en firme. Se cierra porque no tiene suficiente carga de trabajo, actual ni futura. Y para colmo existe otro centro productivo más pequeño de Airbus en El Puerto de Santa María, el CBC, Centro Bahía de Cádiz. Y claro, no se pueden mantener dos centros en la misma provincia. Eso solo puede ser en zona centro (Madrid, Barajas, Getafe, Illescas, más nuevas inversiones y ampliaciones); o en Sevilla (San Pablo Norte, San Pablo Sur, Tablada). Podríamos, pero no haré referencia a otros lugares de Europa, China o EE.UU…

Solución para cerrar bocas: clausurar Puerto Real y meter con calzador lo que queda en la planta del CBC. Para la plantilla de Airbus, bajas incentivadas, jubilaciones anticipadas, no retorno de excedencias, no contrato relevo. Y para la industria aero auxiliar gaditana, con más de 1.600 puestos de trabajo directos, el ERTE, el ERE y el despido de un personal formado, experto, cualificado y certificado por las tractoras. De postre a todo esto el Covid19, la gente no viaja, no se venden aviones, no hay trabajo…. ¡Qué mala suerte tenemos en Cádiz!

Pero ya lo sabíamos, ¿qué puede haber detrás de estas desgracias? Un solo motivo, desinterés por hacer inversiones en un sector estratégico como el aeroespacial, que aporta la mayor rentabilidad, calidad de empleo, prestigio internacional y bienestar social.

¿Por qué lo decimos? A principios de 2020 se empezó a construir en la localidad de Santo Tirso, al norte de Portugal, una fábrica de Airbus, en una parcela de 20.000 metros cuadrados, con una inversión de 40 millones de euros y que dará empleo a 250 trabajadores inicialmente. Portugal, hay que recordar, no es socio de Airbus.

España no tiene plan estatal estratégico aeroespacial. El último se lanzó en el año 2000. Con una inversión de 4.000 millones de euros, generó 40.000 millones de euros de rentabilidad. En 2019 Andalucía aprobó un Plan Estratégico Aeroespacial para la región, redactado por profesionales del sector andaluz, que aún duerme en alguna estantería y que sigue huérfano del plan nacional.

Ya lo sabíamos…