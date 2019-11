Cuándo saber que a una santa le gusta tu camisa

Es verdad que estamos acostumbrados a pensar en los santos como seres de otro planeta, lejanos, subidos a los altares, que tuvieron una vida heroica llena de cosas extraordinarias, misioneros, monjas, curas, tan lejos de nuestra vida cotidiana y de nuestros quehaceres diarios, que cuando les pedimos favores parece más bien que fueran deseos que se piden a estrellas fugaces.

Pero no, los santos nacen como dirían los vascos donde quieren, o mejor aún se forjan donde Dios quiere. Podríamos decir que todos esos santos de los altares tan solo son el pico de ese iceberg, que a veces, se puede pensar que es pequeño pero que en realidad es tan grande como un pueblo entero.

Hoy día de todos los santos hemos de recordar a todos esos santos que nunca estarán en los altares, ni tan siquiera serán aclamados beatos ni siervos, pero que sin duda que ya disfrutan de la vida eterna, esos santos que están entre nosotros. Sin darnos cuenta nos hacen la vida más fácil, que nunca olvidan rezar cada día por nosotros, están en las alegrías y en las penas, que comparten los afanes de cada día, que con su ejemplo y sus consejos nos acompañan por esos caminos de la tierra que van a Dios. Creo que puedo decir sin miedo a equivocarme que a una santa le gustaba mi camisa, aun oigo en mi cabeza ese "Camensita (con ese acento sevillano que tanta gracia me hacía), qué buena compra has hecho con esa camisa", también esos abrazos y esas sonrisas siempre que me veía, y es que los Santos no solo están en los altares, sino que también viven a nuestro lado, y que tal vez por su buen hacer solo caigamos en la cuenta una vez que han partido.

Ahora a pesar de esas lágrimas que se escapan por mi mejilla al recordarla, tan humanas como las del Señor por su amigo Lázaro, finalmente sonrío, porque los santos quizás sí sean como las estrellas fugaces, pero estos a diferencia de las estrellas un día brillaron entre nosotros.

(A Conchita, que este verano nos dejó y que ya intercede por todos los que la conocimos).