Hoy lo que vale en política es el ruido. Se hacen propuestas con la única intención de hacer ruido, mucho ruido, aunque sean propuestas ilógicas, incoherentes e incluso fuera de lugar. El caso es tener titulares. Se dice que los gobiernos en épocas electorales se dedican a la política del ladrillo. Toda la ciudad se convierte en una gran obra pública. Se deja para el final la tarea que no se ha hecho antes. De todas formas se beneficia la ciudad. Pero, ¿y la oposición?

¿Cuál es el comportamiento de la oposición en la precampaña? Si miramos atrás, podemos comprobar que en estos casi cuatro años de gobierno la oposición no ha hecho demasiado ruido. Se ha venido diciendo que el gobierno de la señora Cavada no ha tenido un movimiento fuerte de oposición y ha gobernado con algo de tranquilidad (que no facilidad) a pesar de tener un gobierno en minorías. Y eso ha sido así. El trabajo de la oposición no ha sido de ofrecimientos ni resistencias. Pero es ahora, también, cuando la oposición isleña está haciendo ruidos y ofreciendo titulares que ya no hay tiempo de realizar. Algunos de ellos fuera de tiempo por los años que llevan pendientes. Claro, nos preguntamos ¿por qué ahora y no antes? Por consiguiente no solo el gobierno deja para la propaganda final las posibles realizaciones, sino que la oposición actúa de la misma manera.

Y es que ha llamado la atención que de nuevo en precampaña salga la mala situación de la Casa Lazaga. Un buen artículo de este diario saca a la luz la precaria situación de este edificio que lleva, desde el año 2000, esperando su rehabilitación. Enseguida la oposición se lanza a culpar al actual equipo de gobierno de su estado. En este caso hay que decir que entre todos lo han dejado morir. El PA, principal culpable por comprar un edificio sin saber qué contenido le podía dar. El PP, por no haberlo rehabilitado cuando gobernó en ocho años (cuatros coaligado).

Sucede lo mismo con la casa de la Cruz Roja. ¿Para que se compró si no había presupuesto de rehabilitación? ¿No hubiese sido mejor facilitar su compra a la iniciativa privada? Con la rehabilitación del Ayuntamiento (también décadas esperando) es muy difícil encontrar dinero, también, para estos edificios y creo que nuestro Ayuntamiento era prioritario. Esto significa dejar morir el señero edificio de la calle Real... no. Definitivamente no. Pero cada vez cuesta más su puesta a punto por culpa de la dejadez de las administraciones locales de estos años pasados. Y esto es así. Cada uno tiene su cuota parte de responsabilidad, pero unos más que otros.

Otras de las quejas de la oposición es la falta de hoteles, no se ha creado ni una cama más en la ciudad en este periodo,dicen. Yo diría que desde hace tiempo, mucho tiempo. Lo que los isleños estamos esperando es razonamiento político. Que alguien haga una propuesta para intervenir en los Polvorines. Que tienen ya inversores para construir hoteles en la ciudad. Que tienen empresas interesadas en los terrenos del Janer. Pero con nombre y apellidos. Mientras esto no ocurre, escucharemos ruidos y más ruidos.