Una de romanos

Hace unos días volví a ver Gladiator, la película de Ridley Scott. Puede parecer -para quien solo la conozca por algún tráiler o haya visto escenas sueltas mientras dormitaba en el sofá- una simple buena película de acción. Sin embargo, el argumento principal de la obra, esa lucha entre el emperador y el esclavo, es toda una lección de política, la evidente demostración de la diferencia entre el liderazgo y la autoridad.

Desde hace meses asistimos a la misma lucha dentro del principal partido de la oposición. Una guerra que se ha asalvajado en la última semana y que enfrenta al sector que ocupa el poder y a aquel que sigue a un referente que mueve masas. Para quienes nos gusta seguir la actualidad política, estos días están siendo más entretenidos que cualquier reposición de Gladiator. El culebrón que estamos viendo tiene de todo para llevarse a la audiencia: la sorpresa del momento, las declaraciones grandilocuentes que parecen escritas por guionistas de Netflix, los personajes que van destapando sus posiciones, los que juegan a dos bandas… Hasta espías.

Y sí, en el fondo está en juego la orientación que tomará un partido cuyo peso en la política española, en el pasado y en el presente, es innegable. Su definición contribuirá a la configuración del panorama político, por lo que más allá del show, el resultado de esta pugna es importante por sus repercusiones.

Sin embargo, no puedo evitar sentirme como aquellos que se sentaban en las gradas del circo y a quienes tiraban hogazas de pan como ahora se tiran caramelos en las cabalgatas. Pan y circo. El lema de entonces ya no es literal, pero sigue siendo igual de válido en el año 2022. Porque mientras buscamos ansiosos la última novedad en la batalla de egos, nos distraemos de lo importante: averiguar si un familiar de un cargo político, presidenta de una Comunidad en este caso, cobró por influenciar a la administración pública a la hora de contratar a una empresa que, además, tiene como dueño a un amigo. No perdamos el foco.