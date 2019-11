Nosotros, a nuestro rollo

El Cádiz de este temporada empieza a tener complejo de médico, con la famosa frase "Que pase el siguiente". El Sporting de Gijón fue el último que pasó por la consulta y otro que salió con la misma medicación. Efectividad y control del partido por parte del equipo de Cervera, pero otra vez salió a la palestra el tema del VAR con el discutido penalti a favor. A ver, yo creo que estas cosas nos vienen bien. Es cierto que el penalti es de esos de tu ya sabes, pero se pitó tras ser revisado y eso es lo que hay. Y digo que todo esto nos viene bien, más allá de que siempre viene bien que te piten un penalti a favor, porque deja en los rivales la errónea sensación de que el Cádiz gana por una combinación de suerte y favores arbitrales. Sucedió con Las Palmas y el viernes ante el Sporting. Y en los dos partidos la conclusión es la misma: sin esos penaltis el Cádiz hubiera ganado igualmente ambos partidos, pero lo mejor es que los rivales no lo crean, ni lo vean, así. Ojalá que dure. Mientras tanto, a seguir disfrutando de las alturas. La racha es tal que la victoria ante el Sporting nos garantiza ser líderes, pase lo que pase, como mínimo durante todo el mes de noviembre. Más tranquilos que un koala con sobredosis de valeriana, pero la tranquilidad y las victorias, cuando se convierten en lo cotidiano, tienen su peligro. Y es que, más allá del mérito de estar lideres con esta cantidad de puntos y a esta distancia de los rivales, el verdadero mérito del Cádiz está siendo olvidarse cada jornada de lo que lleva en la mochila para encarar los partidos como si partiese de cero. Y vaya si le está funcionando. Conseguir eso es, si me apuran, más complicado que estar líderes con una puntuación de ensueño. Esta semana podíamos leer en las páginas de Diario de Cádiz un reportaje sobre como se ve al Cádiz en distintos lugares de España, de la mano de cadistas que viven fuera de la Tacita. Y la opinión general es que la mayoría nos veía en Primera División la temporada que viene. Esto está de lujo mientras nos vean así los de fuera y no los de dentro del vestuario. Ese error nos costó muy caro las dos temporadas anteriores y creo que hemos aprendido la lección. Así que me gusta el temple de Cervera quitándose etiquetas de favorito y largarle ese mochuelo al Rayo Vallecano. Y muestra del planteamiento del partido a partido de Álvaro Cervera es que ha manifestado su alegría por dejar de jugar los viernes y hacerlo los domingos a las nueve de la noche, hora que le encanta pero sin saber los resultados de los demás. Y a mi me encanta ese centrarse en lo suyo y que los demás hagan lo que quieran o puedan. Lo de esta temporada está siendo una exhibición de fútbol táctico, de control de los partidos y de psicología futbolística.

Yo no recuerdo una temporada en que los cadistas pensáramos tan tranquilamente que le podíamos ganar a cualquier rival que se nos pusiera por delante. Siempre había algún "veremos a ver", pero esta temporada no lo hay. De ensueño, oiga, de verdad.