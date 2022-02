"Amarrado al duro banco de una galera turquesca", escribía el andaluz que más talento ha poseído en toda la historia de la literatura universal, don Luis de Góngora y Argote. Pues bien: este artículo se escribe amarrado al duro banco de la lumbalgia. Menos mal que esto se arregla con unos analgésicos, mantita eléctrica al lomo y una fisioterapia buena y bastante paciencia, y no necesita ninguna receta que deba llevar el problemático visado de Muface, porque si no me quedaría dolorido hasta Dios sabe cuándo.

Cambiando de tercio: Lolito-Cai-na-ma me ha traído unas cuantas docenas de erizos comprados a un mariscaó de la Caleta de los de detrás del castillo de San Sebastián, apunta, nene. Me ponen caviar delante y una docenita de erizos caleteros y me tiro de boca al equinozoo. No he visto en toda mi vida nada más delicioso que unos erizos caleteros. Una vez los vi en París, en Maxim's, en la Rue Royale, con la bella Madeleine al fondo y me quedé con las ganas de entrar; pero ¿cómo iba a pagar un pobre lector de español tamaña delicia si cada uno costaba 4,5 francos nuevos? Hablo de Marzo de 1975 y de mucho frío por los puentes del Sena.

Bueno, al lío. Otro robo como la catedral de Mallorca. El segundo en poco tiempo. Del Cerrillo Minusculillo nos pitó dos penaltis de toma pan y moja. El primero fue el típico penalti que hacen los delanteros cuando defienden dentro del área, pues Alejo (lejos, muy lejos) se le ocurrió coger por la manita a un excadista, como si fueran a casarse y desequilibró a un tipo que jamás habría llegado a ese balón. El águila de El Cerro Grande no dudó lo más mínimo. Lo sacó y lo marcó el canoso Salva Sevilla, el mismo que le dijo en un partido a Morata: "Tú eres suplente hasta con tu mujer" y terminó corriendo más que Lepe con el otro detrás que se lo quería comer. Normal. Alejo fue un imprudente novato haciendo las mismas faltas que hace en el centro del campo, pero sin saber todavía que eso en el área cobra…, o no, depende del magistrado de turno.

El otro penaltito, a mí que llevo viendo furbo desde Kubala, no me lo pareció; y digo Kubala porque mi santo padre me llevó a banco de pista de preferencia en la inauguración del Carranza a ver un Barça-Glorioso, cuando el Barça aún no estaba dominado por el nacionalismo aberrante que no aprueba unos Presupuestos Generales del Estado porque quiere Netflix en catalán, ¿no te jode? ¿Estamos hablando del 57? Bueno, pues eso, que no fue penalti. ¿Cómo puñeta quiere este Cerro -que no pasa de loma leve- que salga un portero? De toda la vida los porteros han salido con la rodilla por delante, especialmente para evitar las embestidas de los delanteros o, al menos, aminorarlas o meterles miedo, lo que finalmente ocurrió con Ángel, el delantero del Mallorca de Luis Aguilé, si es que ustedes conocieron esa chuflilla en la que el gangoso Aguilé cantaba -o algo parecido- de un tal Pérez que le dijo no sé qué majadería o chorrada, tras haber estado en Mallorca.