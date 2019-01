El río de la vida

Estamos acostumbrados a imaginarnos nuestra ciudad de forma poco amable, desconocemos sus virtudes, hacemos glosas de sus defectos, y todo se nos antoja sucio, triste, oscuro, muchas veces nos sentimos incapaces de encontrar ese rayo de luz que nos reconforte, y al final, la oscuridad de nos antoja lo más normal del mundo. Nos lamentamos constantemente, recordando aquellos años dorados, los pasados lejanos, los cercanos, los futuros pasados en los que confiamos. Por mi parte, hace años decidí mirar el lado mas positivo y amable de mi ciudad. Reconociendo las carencias, preferí ver el lado amable, la solución antes que lamentarme. Vistas así las cosas, me acerque al cantil del rio, lo vi limpio, claro, y la luz de aquel amanecer me dio la razón, si cerraba los ojos era posible ver su esplendor… para muchos el rio tenia posibilidades, para otros era el recuerdo de aquellos años dorados de la pesca. No pocos se acordaban de aquel vapor que se va perdiendo en la memoria, y los mas optimistas miraban la otra banda a la espera de un futuro mejor. Yo me limité a observar la marea llena, la cual tapaba las rocas por las que las ratas campaban a sus anchas. Mire los escasos barcos que dormitaban en aquel amanecer, y al final, decidí dejar de cerrar los ojos para abrirlos de par en par. Soñar es bueno, no querer ver realidades también, pero es bueno mirar de vez en cuando al río, su riqueza, a sus carencias, y ver como la pura verdad eran las posibilidades perdidas. Aun así, siendo optimistas, siempre es bueno tener ideas, ver las posibilidades, pero sin lamentar lo que no se hace. Llega un momento en que el lamento cansa, y viendo las casas que se asoman al rio, las mismas vencidas y agotadas, lloran aburridas de tanto lamento. Miro de nuevo al rio, y lo siento como el motor de una ciudad que nació en su ribera, los ríos son siempre el origen de las grandes civilizaciones, y El Puerto, al fin y al cabo, le debe al río su origen, quizás el norte lo encontremos el día en que volvamos nuestra vista al río que nos dio la vida. Seguí apoyado en la barandilla de mi río, observe sus aguas, mansas y pacíficas… sus barcas amarradas, y al final pensé que los únicos muertos útiles en la ciudad eran aquellos a los que se amarraban las barcas. Me di la vuelta, y el aroma de sus aguas me confirmo que toda la ciudad debía volver sus ojos a su río.