El reto aceptar subir algún día al sexto piso

En ese momento no verás más allá. Te rompes en pedazos, buscas los motivos, no los encuentras, piensas qué has hecho mal, tienes que cambiar de rutina, te crees incapaz, te asaltan los miedos, te sobrepasan las inseguridades.

Esas son las sensaciones que rodean a la ruptura de la que crees que jamás te vas a recomponer. Pero bendita ruptura. Porque nunca volverás a ser la misma, pero serás esa versión de ti que no conocías y que te va a encantar. Una versión de ti en la que te conocerás mejor que nunca, en la que priorizarás lo que realmente vale la pena, en la que sabrás lo que quieres pero en especial lo que no quieres. Y sabrás a quién quieres.

Aprenderás a vivir sola, a ser independiente, a dedicarte tiempo a ti. Entonces harás hueco en tu vida solo a las personas que merecen la pena y que te aportan. Te darás cuenta de que en tu día a día permanecerán los que realmente te quieren, te apoyan, te cuidan, te dicen lo bueno y también lo malo. Y de repente, cuando menos te lo esperes y entiendas que no necesitas una mitad porque tú entera vales lo suficiente, aparece ese alguien con el que conectas, con el que quieres ir de la mano, con el piensas en ti pero también en nosotros. Entonces tendrás que recular. Tendrás que tragarte todas esas palabras con las que asegurabas que jamás dejarías entrar a nadie en tu vida, que nunca volverías a compartir momentos en los que entregarte al cien por cien. Verás que el día a día con esa persona es fácil, bonito, que los miedos desaparecerán. Pensarás en futuro y volverás a tener la ilusión, las ganas, los planes. Imaginarás. Y cuando te propongan subir a un sexto piso, te darás cuenta de que las ganas estarán por encima del vértigo. Llegarás a la conclusión de que nadie tiene que pagar los platos rotos de una traición por la que prometiste que jamás subirías unas escaleras por temor a la caída. Irás con todo. Y recordarás esa ruptura como lo mejor que te pasó en la vida. Porque si eso no hubiera pasado, no estarías dando tu mejor versión a quien de verdad se lo merece.