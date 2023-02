SERÁ que estoy despistado y que algún detalle crucial se me escapó en esa "polémica" entrevista de hace una semana en La Sexta. Pero no, no es el caso. "¿Cuál es esa deriva?", preguntaba Évole a Olona sobre su salida de Vox. La otrora mordaz parlamentaria comentó que el cambio de rumbo del partido ultraderechista "ya no me representa" y por eso se marchó. Más evasión que victoria hubo en la titubeante respuesta, y no era precisamente la que la gente de bien -la de verdad, Feijóo- necesita conocer. Que Vox está lleno de nazis, machistas y homófobos no hace falta que nos lo cuente ella. Lo que sería útil para la democracia es saber lo que se ocultó deliberadamente, ya fuese por temor o por un troleo catódico al espectador repleto de miradas, silencios incómodos, veladas insinuaciones y juego de espejos. Olona se traicionó a sí misma y a su venganza. Cuando sepamos la respuesta, ay Macarena, eso sí que dará miedo.